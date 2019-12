La ex mujer de Carlos Calvo, Carina Gallucci, se quebró cuando fue consultada por la salud de Carlos Calvo, quien se encuentra internado nuevamente en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo por un cuadro de neumonía.

“Sabemos que el cuadro es irreversible. Esa enfermedad tiene un deterioro que se va a ir notando cada vez más. Lo que más me duele es ver a mis hijos tristes. Verlos llorar me pone muy mal, quisiera volver el tiempo atrás y cambiar todo, pero por algo suceden las cosas”,

“Mis hijos están muy tristes, tienen mucha tristeza. Y no es por esta internación o la anterior, sino porque ya llevamos muchos años. Ya se cumplieron 10 años de este segundo ACV”, comentó, afligida sobre la difícil situación que enfrentan sus hijos Facundo, de 20 años y Abril de 13. Carlín comenzó a recibir alimentos en forma nasogástrica y la manguerita se puede tapar. Eso provoca problemas respiratorios. Carlín ya no tiene función deglutoria. Después de la anterior internación, por la infección urinaria, él ya no pudo alimentarse en forma normal. Y comía muy poquito, estaba muy flaquito y débil. Ahora, a través de la sonda, está estable, tomando medicamentos.

Visiblemente dolida, pero sin perder la fe, agregó: ” Es la vida, hay que enfrentarla, ver qué sucede con todo esto y darle la fortaleza que pueda. Sobre todo a mis hijos. Ellos son los que más lo necesitan”.

La entrada Carlin Calvo internado: “Su cuadro es irreversible” se publicó primero en GENTE.