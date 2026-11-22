Carlos Alcaraz consiguió una nueva consagración en su carrera profesional al conquistar por primera vez el ATP Finals, después de vencer al alemán Alexander Zverev en la final disputada en Turín. El tenista español se impuso por 6-2 y 7-6 (7), en un partido que duró dos horas y le permitió sumar uno de los títulos más importantes de la temporada.

Con apenas 23 años, el murciano alcanzó una conquista que se le había resistido a Rafael Nadal, uno de los máximos referentes de la historia del tenis español. Además, llegó a los 30 títulos como profesional y se convirtió en el tercer jugador de su país en ganar el denominado Torneo de Maestros.

Una final que comenzó con dominio español

Alcaraz mostró su mejor versión durante el primer set y consiguió imponerse por 6-2 ante un rival que llegaba como número uno del mundo. La diferencia inicial le permitió tomar confianza y quedar bien posicionado para definir el encuentro.

Sin embargo, el desarrollo del segundo parcial fue mucho más complicado para el español, que llegó a estar un quiebre arriba. Zverev reaccionó, recuperó terreno y hasta dispuso de tres oportunidades para quedarse con el set y forzar un tercer parcial.

La reacción de Alcaraz en los momentos decisivos

Cuando el alemán parecía tener posibilidades de llevar la definición a un tercer set, el español respondió con personalidad y precisión. Alcaraz logró imponerse en el tie-break por 7-6 (7) y cerró una final que exigió su mejor versión en los momentos determinantes.

La victoria le permitió levantar por primera vez el trofeo del ATP Finals, una competencia que reúne cada temporada a los ocho mejores tenistas del circuito. De esta manera, sumó el título número 30 de su carrera y escribió una nueva página en la historia del tenis español.

Un lugar entre los campeones españoles

Con esta consagración, Alcaraz se convirtió en el tercer representante de España en ganar el Torneo de Maestros. Antes lo habían conseguido Manuel Orantes y Álex Corretja, quienes también dejaron su nombre en el historial de la competencia.

A los 23 años, el murciano continúa ampliando su palmarés y sumó una conquista que todavía no había podido conseguir Rafael Nadal. El triunfo frente a Zverev en Turín representa otro logro destacado en una carrera que sigue sumando grandes desafíos.