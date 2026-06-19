Carlos Baute se fracturó la muñeca tras sufrir un accidente de surf

Carlos Baute sufrió un accidente mientras practicaba surf en las horas previas a su esperada presentación en Tenerife, donde está programada su participación en la Gran Gala de la Elección de la Reina 2026. A raíz de la caída en el agua, el músico se fracturó la muñeca y debió ser atendido en un centro médico. Lejos de suspender sus compromisos laborales, el artista decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para mostrar imágenes desde el hospital y compartir un mensaje con sus seguidores para llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

A través de la plataforma digital, el cantante se tomó un momento para analizar lo sucedido y expresó que "La vida muchas veces te pone a prueba y, a los 52 años, algunas cosas cuestan un poco más. Pero también he aprendido que los problemas se afrontan con una sonrisa. Hoy, mientras surfeaba, tuve una caída y me fracturé la muñeca". La situación médica generó preocupación debido a la proximidad de sus compromisos sobre el escenario, ya que al artista le esperan semanas movidas con fechas confirmadas en diferentes lugares geográficos.

A pesar de la gravedad de la lesión ósea, el intérprete venezolano confirmó de manera rotunda que mantendrá su agenda tal como estaba planificada originalmente. Con respecto a la continuidad de su actividad profesional, el músico manifestó que "Lo peor es que mañana empieza la gira de conciertos. Y les diré algo: esto no me va a detener. Mañana estaremos ahí, cantando con todo el amor del mundo, porque la música tiene una fuerza que supera cualquier obstáculo". En su descargo, también dedicó palabras al personal sanitario, señalando que "Quiero agradecer de corazón a todas esas personas maravillosas que me atendieron y ayudaron: médicos, enfermeros y todo el equipo. Fueron mágicos conmigo y me hicieron sentir acompañado en todo momento".

El cierre de la publicación digital estuvo enfocado en una perspectiva optimista frente a la adversidad física. El cantante concluyó que "La vida es una sola. Busquemos sonreír, incluso en esos momentos en los que algo duele. Porque siempre habrá una razón para seguir adelante, agradecer y disfrutar cada instante". La publicación en las redes sociales generó una reacción inmediata por parte de sus seguidores y colegas del ambiente artístico, quienes enviaron cientos de mensajes de apoyo para desearle una pronta recuperación.

Entre las distintas muestras de afecto que se visibilizaron en el posteo, se destacó el saludo de Natalie Pérez. La cantante argentina compartió previamente el rol de jurado con el músico en Es mi sueño, el programa de televisión conducido por Guido Kaczka en la pantalla de El Trece. En la sección de comentarios, la artista le dedicó unas palabras de aliento al escribir que "Carlos, ¡quién te quita lo bailado! Que te recuperes pronto, qué suerte que estás con tu familia para que te cuiden".