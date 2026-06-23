Carlos Burgoa es un futbolista de Usno, Valle Fértil, que comenzará uno de los desafíos más importantes de su vida tras quedar seleccionado en una prueba de Independiente de Avellaneda, uno de los clubes más grandes de Argentina. Con apenas 16 años, el joven, que realiza su preparación en la Escuela de Fútbol La Cantera, viajará hasta Buenos Aires para iniciar con su sueño de profesionalismo en el deporte que ama.

La noticia generó una enorme alegría en "Carlitos", como todos le dicen con cariño, quien en diálogo con DIARIO HUARPE expresó su entusiasmo por la oportunidad que tiene por delante. "La verdad que muy contento por la oportunidad que se me dio. Independiente es el club más grande de Argentina y tener esta oportunidad, yo creo que hay que aprovecharla", afirmó.

Mientras espera la fecha del viaje, prevista para el próximo 29 de junio, el futbolista intensificó su preparación física. Los entrenamientos se convirtieron en una prioridad para llegar de la mejor manera a una prueba que puede cambiarle la vida.

"Estoy entrenando a full, poniéndome las pilas, saliendo a trotar. Estoy agradecido con el profe Darío, en La Cantera, con mis papás que siempre me apoyan y con toda la gente de Usno que me está brindando mucho apoyo con sus palabras", contó.

La historia de Carlos también está marcada por el sacrificio. Además de entrenar y asistir a la escuela, recientemente trabajó en la cosecha de aceitunas para colaborar con la economía familiar. Su rutina combina estudio, esfuerzo y pasión por el fútbol, una disciplina que ocupa un lugar central en su vida desde muy pequeño.

El joven reconoce que el acompañamiento de su familia, amigos y vecinos ha sido fundamental en este proceso. "Hay gente que también intenta conseguir cosas para mí y la verdad que eso me pone muy contento. Porque sé que no estoy solo y con este apoyo creo que puedo llegar lejos", expresó.

Ahora, con los pasajes resueltos y la ilusión intacta, Carlos se prepara para afrontar una oportunidad que muchos jóvenes sueñan tener. En Buenos Aires lo espera una exigente evaluación junto a futbolistas de distintos puntos del país. En Usno, mientras tanto, todo un pueblo seguirá de cerca cada paso de un chico que busca convertir su pasión en realidad.