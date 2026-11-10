El futbolista de Boca, Carlos Palacios, se presentó ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile para declarar en calidad de imputado en una causa por tráfico de drogas. La investigación está vinculada con una camioneta Mercedes-Benz de su propiedad que habría sido utilizada para trasladar pasta base de cocaína.

El jugador de 26 años viajó a Chile después de los festejos por la consagración de Boca y permaneció aproximadamente dos horas en la dependencia policial junto a su abogado. La causa tiene a su suegro en prisión preventiva y contempla decomisos que superan los 1.400 kilos de sustancias ilícitas.

La camioneta que originó la citación

De acuerdo con los antecedentes policiales, el vehículo de Palacios habría sido utilizado para transportar droga. Su abogado, Felipe Moraga, explicó que el futbolista compró la camioneta de manera legal, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago.

Moraga sostuvo que, luego de mudarse a Argentina en 2025, el jugador dejó el vehículo en una propiedad familiar de Santiago. También afirmó que Palacios desconocía el presunto uso que habría hecho del rodado su suegro.

Qué dijo el abogado del futbolista

El representante legal remarcó que Palacios no fue formalizado ni tiene medidas cautelares. Según explicó, la Fiscalía lo convocó para que aportara información sobre el vehículo, presentara los documentos de adquisición y se pudiera evaluar una eventual devolución.

La citación modificó los planes del futbolista, que había viajado para visitar a sus hijos y asistir al partido entre Colo-Colo y Ñublense. Tras finalizar su declaración, se retiró sin realizar comentarios sobre la investigación.