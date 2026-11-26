Lionel Messi estará presente en el partido despedida de Carlos Tevez, que se realizará el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera. La participación del capitán de la Selección argentina fue confirmada este jueves 26 de noviembre a través de las redes sociales oficiales del evento, con el mensaje: “¡Leo Messi, la Bombonera te espera!”.

La presencia del rosarino será uno de los grandes atractivos del homenaje al exdelantero de Boca, que reunirá a figuras del fútbol argentino e internacional. De esta manera, ambos volverán a compartir una cancha después de haber coincidido en diferentes etapas de la Selección argentina.

El anuncio de la organización

El comunicado difundido por la organización repasó parte de la trayectoria de Messi, sus ocho Balones de Oro y sus títulos más importantes con la Selección argentina. Entre ellos, mencionó la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de su recorrido por Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

La confirmación oficial llegó después de que Tevez adelantara la presencia del capitán argentino durante una entrevista con su excompañero del Manchester United, Rio Ferdinand. En aquella charla, realizada a fines de octubre, el Apache había dicho: “Messi va a jugar y Riquelme también”.

El reencuentro de Messi y Tevez

Messi y Tevez compartieron equipo en la Selección argentina y coincidieron, entre otras competencias, en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Ahora volverán a encontrarse dentro de una cancha, aunque esta vez en el marco del homenaje a la trayectoria del exdelantero.

El partido se disputará el domingo 20 de diciembre en el estadio de Boca Juniors y llevará el nombre de “El Último Baile”. Entre las figuras mencionadas para participar del encuentro aparecen Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio “Kun” Agüero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal, Patrice Evra y el propio Rio Ferdinand.

La lista de invitados todavía podría sumar nuevos nombres antes de la fecha del encuentro. La presencia de Messi ya quedó confirmada y será uno de los momentos destacados de la despedida de Tevez en La Bombonera.