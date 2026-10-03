Carlos Tevez tendrá su esperado partido despedida en La Bombonera. Tras oficializarse el evento este viernes 2 de octubre, comenzaron a circular distintas fechas para su realización. Por el momento, se confirmó que el homenaje al ídolo de Boca Juniors, quien se retiró del fútbol profesional en 2021, se llevará a cabo en diciembre, aunque todavía no se anunció el día exacto. La celebración podría reunir a grandes figuras del fútbol internacional, entre ellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El anuncio se realizó mediante la publicación de un afiche oficial y la creación de una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente al acontecimiento. Bajo el lema "Adiós Apache" y la frase "De alcanzapelotas a leyenda", comenzó la cuenta regresiva para una jornada que buscará repasar la trayectoria del exdelantero.

La imagen promocional muestra a un niño que observa con admiración a La 12 y, a su lado, a un Tevez adulto con la camiseta número 10 de Boca y la cinta de capitán. La composición representa el recorrido del futbolista desde sus primeros pasos en el club hasta convertirse en uno de sus principales referentes.

La organización del homenaje comenzó a tomar forma a principios de septiembre, cuando Tevez se comunicó con Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca, para solicitar el estadio. El dirigente aceptó cederle La Bombonera para que pudiera despedirse oficialmente de los hinchas.

Cuándo será la despedida de Carlos Tevez

Aunque el evento ya fue anunciado, todavía no se confirmó la fecha definitiva. Según informó TyC Sports, las dos posibilidades que se manejan son los fines de semana del 12 y 13 o del 19 y 20 de diciembre.

Sin embargo, ambas alternativas presentan dificultades debido al calendario del fútbol argentino. El primer fin de semana coincide con la final del Torneo Clausura, mientras que el segundo está reservado para el Trofeo de Campeones, que se disputará en Córdoba.

Como Boca podría participar en alguna de esas definiciones, la organización deberá esperar para establecer una fecha que no interfiera con los compromisos deportivos del club.

Messi y Cristiano Ronaldo, entre los posibles invitados

Uno de los principales atractivos será la presencia de futbolistas que compartieron distintos momentos de la carrera del Apache. La intención es reunir aproximadamente a 60 figuras nacionales e internacionales.

La idea que analiza Tevez es conformar dos equipos: uno integrado por sus amigos del fútbol y del barrio, y otro compuesto por excompañeros de los distintos clubes en los que jugó, bajo una modalidad similar a la de un combinado del resto del mundo.

Entre los nombres que podrían recibir una invitación se encuentran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El capitán argentino compartió plantel con Tevez en la Selección Argentina, mientras que el portugués fue su compañero en Manchester United, donde ambos conquistaron importantes títulos.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó su participación y la lista oficial de invitados se dará a conocer en las próximas semanas.

Una despedida para uno de los ídolos de Boca

Tevez construyó una extensa trayectoria internacional, con pasos por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua, además de sus tres etapas en Boca.

Con la camiseta azul y oro conquistó 11 títulos y dejó una huella entre los hinchas, que ahora tendrán la oportunidad de volver a verlo en el estadio donde comenzó su carrera.

La última vez que el Apache estuvo en La Bombonera fue en noviembre de 2025, cuando dirigía a Talleres de Córdoba y su equipo cayó 2-0 frente al Xeneize por los octavos de final del Torneo Clausura.

En los próximos días, la organización difundirá información sobre la venta de entradas, los precios, la fecha definitiva y los futbolistas que participarán del homenaje a través de la cuenta de Instagram @adiosapacheoficial.