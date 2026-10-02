Carlos Tevez confirmó este viernes que finalmente tendrá el partido de despedida que tenía pendiente desde su retiro del fútbol profesional. El homenaje será en La Bombonera, el estadio donde construyó gran parte de su historia con Boca.

El Apache anunció la noticia a través de sus redes sociales con una publicación que lleva las frases “Adiós, Apache” y “De alcanzapelotas a leyenda”. Por el momento, resta definir la fecha y el horario del evento.

La organización apunta a realizarlo durante diciembre, aunque la fecha dependerá del calendario de Boca y de la disponibilidad del estadio. Entre las alternativas que fueron mencionadas aparecen los fines de semana del 12 y 13 o del 19 y 20 de diciembre.

Una despedida que quedó pendiente

Tevez se retiró del fútbol en 2021, después de su última etapa como futbolista de Boca. A diferencia de otros grandes referentes del club, el delantero no tuvo entonces un partido homenaje frente a los hinchas.

Años después, el exjugador se comunicó con Juan Román Riquelme para solicitarle la posibilidad de utilizar La Bombonera. El presidente de Boca aceptó y así comenzó a tomar forma el evento que finalmente fue confirmado por el propio Tevez.

El Apache disputó 279 partidos con Boca y marcó 94 goles, además de conquistar 11 títulos durante sus tres etapas en el club. Entre ellos se encuentran la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003, la Copa Sudamericana 2004 y distintos campeonatos nacionales.

Las figuras que podrían estar

La despedida también genera expectativa por la posible presencia de algunos de los futbolistas que compartieron cancha o vestuario con Tevez durante su carrera internacional.

Entre los nombres que aparecen como invitados se encuentran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino compartió equipo con Messi en la Selección Argentina y con Ronaldo durante su etapa en Manchester United. Sin embargo, sus presencias en el homenaje todavía no están confirmadas.

También se espera la participación de otras figuras que fueron compañeros de Tevez en Boca, Manchester United, Manchester City, Juventus y la Selección.

La idea que trascendió es que el evento reúna a amigos del fútbol y del barrio en uno de los equipos, mientras que el otro estaría integrado por futbolistas que compartieron diferentes momentos de la carrera del Apache.

El regreso del Apache a La Bombonera

La despedida tendrá un significado especial porque será en el mismo estadio donde Tevez protagonizó algunos de los momentos más importantes de su carrera.

El delantero surgió de las inferiores de Boca, debutó en Primera en 2001 y tuvo tres etapas en el club. Su último partido como futbolista fue en 2021 y, posteriormente, inició su carrera como entrenador.

Ahora, cinco años después de su retiro, Tevez volverá a pisar La Bombonera para cerrar oficialmente su etapa como jugador frente al público de Boca.

La fecha definitiva del homenaje todavía deberá ser anunciada.