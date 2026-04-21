El entrenador de Talleres, Carlos Tévez, realizó una exigente travesía de trekking en el Cerro Champaquí, el más alto de la provincia, y sorprendió por su rendimiento físico durante la actividad.

El exjugador aprovechó un día libre para realizar la excursión acompañado por familiares, amigos y personas vinculadas al club. La actividad consistió en un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros, desde la zona de San Javier, en Traslasierra, hasta una altura cercana a los 2.200 metros.

Según detalló el coordinador de la travesía, Tévez completó el recorrido sin inconvenientes y se destacó por su compromiso con la actividad. “Estuvo impecable”, señalaron desde la organización, al tiempo que resaltaron su buen estado físico y su predisposición durante toda la jornada.

La excursión elegida fue una versión intermedia del ascenso al Champaquí, debido a cuestiones de tiempo vinculadas a su agenda como entrenador. Aun así, implicó varias horas de caminata tanto en subida como en descenso, en un terreno exigente.

Además del rendimiento físico, quienes participaron destacaron la actitud del DT, subrayando su humildad, su buena relación con el grupo y su interés por disfrutar de la experiencia en la naturaleza.

La actividad se dio en medio de un buen presente deportivo de Talleres, y funcionó como una pausa para despejarse, en una experiencia que, según trascendió, dejó al exfutbolista con ganas de repetir el desafío en el futuro.