La despedida de Carlos Tevez empieza a tomar forma y suma nombres importantes del mundo del fútbol. Los exjugadores colombianos Óscar Córdoba y Mauricio "Chicho" Serna confirmaron su presencia en el partido homenaje que se realizará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. Además, se conocieron los detalles de la venta de entradas, que comenzará este miércoles 25 de noviembre.

Los dos referentes compartieron plantel con Tevez durante sus primeros pasos en Primera División, a fines de 2001. En aquella etapa, el delantero comenzaba a destacarse en Boca bajo la conducción de Carlos Bianchi, mientras Córdoba y Serna eran parte de un equipo que dejó una marca importante en la historia del club.

La presencia de ambos se suma a una lista de figuras que promete reunir a varias generaciones de futbolistas. Entre los exjugadores de Boca que ya aceptaron la invitación aparecen Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna y Rolando Schiavi.

También fueron convocados exintegrantes de la Selección argentina, como Sergio "Kun" Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Gabriel Batistuta. La nómina internacional incluye a Gianluigi Buffon, Fernando Llorente, David Silva y Rio Ferdinand.

Messi y Cristiano Ronaldo, entre los invitados esperados

La organización prevé reunir alrededor de 60 figuras para el encuentro. Entre los nombres que todavía esperan una definición aparecen Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Fernando Gago, Leandro Paredes, Ángel Di María, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba y Wayne Rooney.

Una de las grandes incógnitas pasa por Lionel Messi, a quien Tevez ya confirmó públicamente como invitado. También existen gestiones para intentar sumar a Cristiano Ronaldo, con quien compartió equipo durante su etapa en Manchester United.

El homenaje tendrá un partido de exhibición en el estadio Alberto J. Armando, cuya duración podría ser inferior a los 90 minutos. La jornada será transmitida por ESPN y contará con espectáculos musicales: La Mona Jiménez estará a cargo del cuarteto y Pablo Lescano llevará la cumbia.

Cuándo salen a la venta las entradas para la despedida

La preventa exclusiva para clientes de BBVA Mastercard comenzará este miércoles 25 de noviembre a las 12, a través de la plataforma Fantix. En esta primera instancia, cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas.

La preventa estará disponible hasta el jueves 26 de noviembre a las 23.59 o hasta agotar el cupo de 7.000 localidades asignadas. La compra deberá realizarse con tarjetas de crédito Mastercard emitidas por BBVA Argentina mediante MODO.

En tanto, la venta general comenzará el viernes 27 de noviembre, también desde las 12, y estará sujeta a la disponibilidad de entradas. Para esta etapa se podrá pagar mediante MODO y Mercado Pago, con tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta. Los clientes de BBVA Mastercard mantendrán la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés mediante MODO.

Por el momento, la organización no informó los precios de las localidades. Una vez confirmada la compra, los tickets serán enviados a la aplicación oficial Adiós Apache.