Carlos Tevez prepara su esperado partido de despedida y el escenario elegido no podía ser otro: La Bombonera. El ídolo de Boca se comunicó con Juan Román Riquelme y recibió el visto bueno del presidente xeneize para utilizar el estadio durante diciembre.

Aunque todavía resta definir el día exacto, se analizan dos fines de semana: el 12 y 13 de diciembre o el 19 y 20 del mismo mes. La primera alternativa presenta una dificultad debido a que coincide con la final del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, por lo que una eventual participación de Boca podría alterar los planes.

La intención del Apache es organizar una verdadera fiesta y reunir a futbolistas que lo acompañaron durante las distintas etapas de su extensa carrera. La organización estima que podrían participar cerca de 60 figuras vinculadas a sus pasos por Boca, Corinthians, Manchester United, Manchester City, Juventus y la Selección Argentina, entre otros equipos.

Messi y Cristiano Ronaldo, los invitados soñados

Entre los nombres que aparecen en la planificación sobresalen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos serían invitados al homenaje, aunque por el momento ninguno confirmó su presencia.

Tevez compartió durante años la Selección Argentina con Messi, mientras que fue compañero de Cristiano en Manchester United. Junto al portugués integró uno de los equipos más recordados del conjunto inglés y conquistó, entre otros títulos, la Champions League 2007/08.

La idea de reunir a las dos estrellas no es nueva. En abril de 2025, Tevez había anticipado públicamente su deseo de contar con ambos en su despedida. Consultado sobre la posibilidad de ubicarlos en equipos diferentes, aseguró que su intención era juntarlos y hasta afirmó que iría personalmente a buscar a Cristiano Ronaldo para convencerlo.

De concretarse la presencia de los dos, La Bombonera podría albergar una imagen prácticamente inédita: Messi y Cristiano compartiendo equipo en el homenaje al Apache. Sin embargo, hasta ahora lo único concreto es que ambos están contemplados entre los posibles invitados.

El cierre pendiente de Tevez

Tevez disputó su último partido profesional en 2021 con Boca y posteriormente confirmó oficialmente su retiro en 2022. En aquella oportunidad explicó que la muerte de su padre había sido determinante para ponerle punto final a su etapa como futbolista.

Ahora, varios años después, tendrá la posibilidad de volver a pisar el césped de La Bombonera para despedirse frente a los hinchas del club en el que inició su carrera y con el que conquistó 11 títulos y convirtió 94 goles.