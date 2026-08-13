Carlos Tévez reveló la verdad del retiro de Messi tras la muerte de su papá

Carlos Tévez compartió su visión sobre el presente de Lionel Messi tras el fallecimiento de Jorge Messi. El exjugador comparó esta situación con su propia despedida del fútbol, la cual ocurrió poco tiempo después de perder a su progenitor al no encontrar un sentido para continuar.

Durante una entrevista en el programa SQP, al ser consultado por Yanina Latorre sobre la continuidad del capitán en las canchas, el actual entrenador brindó una perspectiva basada en sus vivencias personales. Respecto a los sentimientos del 10, afirmó que "Es una sensación que va a tener él solo" y agregó que "Él va a decidir si deja de jugar o no el día que se levante".

Tévez profundizó en el impacto emocional de este tipo de pérdidas al señalar que "Es una decisión tan personal lo que va a transitar, es el dolor de todo hijo cuando pierde a su padre o a su madre". En ese sentido, describió el vacío que se siente tras la partida de un ser querido al expresar que "Es como que te arrancan un pedazo de vos, puede ser que lo supere o no y diga que hasta acá llegó".

Al recordar su salida de la actividad profesional, el exdelantero explicó que el aspecto físico no era el único factor determinante en aquel momento. Confesó que "Cuando yo lo decidí fue porque no tenía más motivación y sentía que ya estaba" y admitió con franqueza sobre su alejamiento definitivo del deporte que "No lo extraño para nada".

Actualmente, Messi se encuentra en su residencia de Miami junto a su familia para transitar el duelo luego de haber asistido al funeral de su padre. La incertidumbre sobre su carrera profesional surgió a partir de una carta pública donde el futbolista sugirió que no sabría cómo seguir adelante sin su principal referente.