Carlos Tevez tendrá finalmente su esperado partido de despedida en La Bombonera. El histórico delantero de Boca Juniors volverá al estadio Alberto J. Armando el domingo 20 de diciembre de 2026 para protagonizar un encuentro homenaje junto a excompañeros y grandes figuras del fútbol. El evento marcará su despedida simbólica como futbolista, cinco años después de haber disputado su último partido con la camiseta xeneize.

El anuncio se realizó este martes 20 de octubre a través de las redes sociales del Apache y de la organización del espectáculo. La celebración, que llevará el nombre de "Adiós Apache", tendrá como escenario el estadio donde Tevez conquistó algunos de los títulos más importantes de su carrera y construyó un vínculo especial con los hinchas.

El partido será amistoso y contará con la participación de futbolistas que compartieron distintos momentos de su trayectoria. Aunque todavía no se confirmó la lista de invitados, existe una gran expectativa por las figuras internacionales que podrían acompañarlo.

Entre los nombres que generan mayor interés aparecen Lionel Messi, con quien compartió la Selección Argentina, y Cristiano Ronaldo, su excompañero en Manchester United. Sin embargo, ninguno de los dos fue anunciado oficialmente como participante.

Cuándo será el partido de despedida de Carlos Tevez

La organización confirmó que el homenaje se disputará el domingo 20 de diciembre de 2026 en La Bombonera. Además, se anunció que ESPN estará a cargo de la transmisión televisiva.

Por el momento, todavía no se informó el horario del encuentro ni se dieron a conocer los detalles sobre la venta de entradas.

La despedida permitirá que los hinchas de Boca vuelvan a ver al Apache dentro del campo de juego, en una celebración que buscará recorrer los momentos más destacados de su trayectoria.

Una despedida pendiente desde 2021

Tevez dejó de jugar profesionalmente en 2021, después de su tercera etapa en Boca. Sin embargo, hasta ahora no había tenido la oportunidad de organizar un partido homenaje frente a los hinchas del club.

Durante su carrera con la camiseta azul y oro conquistó 11 títulos, entre ellos la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 2003, además de la Copa Sudamericana de 2004.

Su trayectoria internacional también incluyó pasos por Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghái Shenhua. En Europa compartió planteles con grandes estrellas y conquistó títulos como la Champions League y la Premier League.

Ahora, el Apache tendrá la posibilidad de cerrar una etapa especial de su vida deportiva en el mismo escenario donde comenzó a convertirse en ídolo. El próximo 20 de diciembre, La Bombonera será el escenario de su última gran fiesta como futbolista.