La pasión por la Selección Argentina y por Lionel Messi ha cruzado todas las fronteras imaginables, pero el caso de Carlos Yépez destaca como uno de los más genuinos. Este colombiano, que afirma llevar "sangre argenta" por elección, se ha vuelto viral tras lograr lo que millones desean: un encuentro cercano con el mejor jugador del mundo para inmortalizar su rúbrica en la piel.

“La verdad que soy el hincha más fanático de la selección argentina, que no es argentino. Me ha inspirado toda mi vida”, confesó Yépez a DIARIO HUARPE sobre su vínculo con el astro rosarino.

La historia de este fanatismo no es nueva, ya que en 2011 tuvo un primer acercamiento donde obtuvo una firma en una camiseta, momento en el que nació un juramento que marcaría su destino tras la gesta de Qatar.

“Hice una promesa que si me algún día ganaba un mundial, lo iba a buscar sea como sea, para tatuarme la firma de él en el brazo”, relató el joven sobre el motor que lo llevó a cruzar fronteras.

Cumpliendo su palabra, se instaló un mes en Miami para seguir la rutina del "10" en el predio del Inter, llegando incluso a escribirle una carta contándole su historia de perseverancia por Barcelona y Argentina.

El momento que cambió su vida

La persistencia de Yépez dio sus frutos cuando, tras semanas de espera en las afueras del predio del Inter de Miami, el propio Messi decidió detenerse.

“Messi para, me baja el vidrio y me hace que vaya. Estaba con sus hijos, con Anto. La verdad que el video tiene 50 millones de views y fue el mejor día de mi vida sin dudarlo”, recordó con emoción sobre el instante en que el capitán accedió a firmarle el brazo para que luego ese trazo se convirtiera en un tatuaje permanente.

Para este colombiano, la admiración por el capitán va más allá de sus habilidades con la pelota, enfocándose en sus valores personales como eje de inspiración.

“Messi es la disciplina, Messi es la familia, Messi es un ejemplo y a mí me inspira”, afirmó, destacando que durante su estadía en Miami pudo observar de cerca la ética de trabajo y el entorno del ídolo.

Identidad sin fronteras

Más allá del fútbol, Yépez se ha mimetizado completamente con las costumbres nacionales, adoptando el estilo de vida de cualquier nacido en suelo austral. Disfruta cotidianamente del asado, el fernet y el dulce de leche, elementos que considera parte de su propia esencia.

Su filosofía de vida resume el sentimiento de muchos extranjeros que adoptan a la Argentina como propia a través del deporte y la cultura.