Carmen Barbieri acosó a la novia de Fede Bal y le hizo una pregunta incómoda

En una reciente emisión especial por el Día de la Suegra, Carmen Barbieri condujo su programa en El Nueve y decidió arrinconar en vivo a Evelyn Botto. La reconocida conductora buscó generar un momento picante y le preguntó directamente a su nuera qué opinaba sobre sus actitudes cotidianas. Lejos de esquivar la consulta, la novia de Fede Bal reveló una insólita manía que la tiene completamente desbordada y que involucra paquetes constantes. En medio del intercambio, la conductora le consultó sin vueltas: "¿Qué es lo peor que tengo yo como suegra?".

La charla tomó un matiz muy divertido cuando Carmen Barbieri hizo un repaso detallado sobre los insólitos regalos que suele enviarle a su nuera. Entre los obsequios se destacaron paños organizadores para joyas y stickers gigantes con la cara del perro de la artista. La frecuencia de estas entregas obligó a la joven locutora a ponerle un límite estricto frente a las cámaras de televisión debido al volumen de encomiendas.

Durante la misma conversación, Evelyn Botto le frenó el carro a Carmen Barbieri y le reclamó por sus hábitos de consumo en plataformas digitales. La columnista le aseguró de forma tajante: "Tenés que parar de comprar en aplicaciones chinas", ya que ella debe recibir todo constantemente en su domicilio. La situación generó risas en el estudio pero dejó en evidencia una divertida dinámica familiar muy particular entre ambas figuras del medio.

El cruce televisivo continuó sumando momentos de humor cuando recordaron la participación de Evelyn Botto en el musical de La Sirenita interpretando a Úrsula. Ante los divertidos reclamos de Carmen Barbieri sobre aquel papel artístico, la locutora redobló la apuesta con una frase letal. La joven cerró el móvil asegurando entre risas: "Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas".