Carmen Barbieri preocupó a todos tras confirmar su internación

En las últimas horas se conoció la delicada situación de Carmen Barbieri quien atraviesa un complejo cuadro respiratorio que encendió las alarmas en el medio artístico. La conductora debió hacer reposo estricto en su casa luego de atravesar varios días con fiebre alta y complicados síntomas que afectaron su bienestar general.

La artista conversó telefónicamente con el programa Infama que emite la señal América para explicar los motivos de su llamativa ausencia en el casamiento de Andrea Ghidone. Durante la comunicación telefónica Carmen Barbieri detalló que los profesionales evaluaron su internación el pasado lunes debido a la intensidad del cuadro clínico que presentaba.

La conductora explicó que sufrió un episodio muy complejo al manifestar: "Me quisieron internar el lunes. Tengo una meningitis, broncoespasmo y una gripe, todo junto. Cuarenta grados de fiebre desde el domingo". La gravedad de los síntomas obligó a los médicos a extremar los cuidados en su domicilio para evitar complicaciones mayores.

A pesar del difícil momento Carmen Barbieri llevó algo de tranquilidad al confirmar que algunos de los malestares más intensos comenzaron a ceder favorablemente en las últimas horas tras una semana entera sin descanso. La protagonista expresó: "Después de una semana entera, estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin escupir sangre", aunque el cuadro respiratorio sigue requiriendo atención.

La artista también se refirió al temor que sintió ante la posibilidad de una nueva internación hospitalaria y explicó los motivos por los cuales se decidió continuar el tratamiento en su hogar. Carmen Barbieri relató: "Estaba muy mareada pero el doctor me dijo que no me querían internar porque me podía dar otro virus y ahí de nuevo, estaría internada como dos meses".

Finalmente Carmen Barbieri hizo hincapié en que su principal complicación actual se concentra en el sistema respiratorio que continúa debilitado por la fuerte afección. La conductora remarcó: "Estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio", mientras continúa focalizada en cumplir todas las indicaciones médicas para lograr una recuperación total.