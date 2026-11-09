Carmen Barbieri tiene coronavirus y preocupa mucho su estado de salud

Federico Bal confirmó la internación de su madre Carmen Barbieri en la clínica Zabala del barrio porteño de Belgrano. La conductora de 71 años dio positivo de COVID-19 por segunda vez en menos de dos semanas.

La artista había ingresado al centro de salud tras sufrir complicaciones que inicialmente su entorno atribuyó a una infección urinaria. Sin embargo la propia afectada comunicó desde la habitación que el último análisis confirmó la presencia del virus: “Le dieron el resultado de COVID hoy”.

Este diagnóstico ocurre días después de que la presentadora declarara en el Tribunal Oral N° 17 como testigo en el juicio contra el cirujano Aníbal Lotocki. Su testimonio estuvo motivado por la situación de su amiga Sandra Domínguez: “Yo no vine a declarar en contra de Lotocki. Vine a hablar de lo que le pasó a Sandra”.

Durante la audiencia judicial la capocómica recordó la noche en que debió auxiliar a su allegada por una severa hemorragia postoperatoria. También rememoró el caso de Silvina Luna afirmando que el médico la fue matando de a poco.

El estado general de la paciente viene deteriorado desde finales de octubre cuando padeció simultáneamente broncoespasmo meningitis y coronavirus con 40 grados de fiebre. Posteriormente intentó retomar la conducción de su programa Con Carmen en El Nueve.

Su asistente Gaby y el periodista Pampito revelaron que la conductora no pudo llegar al canal por mareos severos y baja presión. Esos episodios previos derivaron en el cuadro inestable que culminó en el reciente ingreso hospitalario.