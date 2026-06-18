Caro Baldini y el orgullo por Giuliano Simeone: "Hicimos las cosas muy bien"

En el marco del Mundial 2026, Caro Baldini compartió sus sensaciones sobre la convocatoria de su hijo Giuliano Simeone al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa, la empresaria describió el presente de su familia entre el deporte y su rol como abuela de Faustino, hijo de Gianluca y Eva Bargiela.

Respecto a esta etapa, la invitada confesó que "Esto de ser abuela es como volver a mis 20, es una energía impresionante y no doy más". Además, detalló su rutina diaria al explicar que "Ahora estoy cuidando a Faustino solamente, es un chico divino pero con una energía tremenda. Pero estoy súper contenta".

La emoción central de la charla fue el desempeño del futbolista con la camiseta albiceleste. Baldini aseguró que "Se vive con mucha más emoción ver a tu hijo cumplir su sueño de estar en un Mundial y en la Selección".

Al observar el crecimiento profesional de Giuliano, recordó sus inicios y el esfuerzo realizado desde la infancia. La empresaria relató que "Siempre se me pasa como una película de toda su vida, desde que era chiquitito que lo acompañaba y lo veía con sus rodillas ensangrentadas por caerse, o llorando o contento por haber ganado".

El orgullo por ver al joven representar al país fue evidente en sus palabras. Baldini manifestó que "Se me pone la piel de gallina cuando pienso que pasó de todas esas emociones del nene chiquito a estar tan grande, enfocado, con la camiseta de la Selección". En cuanto a su manera de vivir los partidos, aclaró que no sigue tradiciones específicas pero mantiene una conexión espiritual. La madre del jugador reveló que "No tengo cábalas, pero rezo, hago oraciones y decretos. Trato de protegerlo siempre".

Sobre el final de la entrevista, se refirió al vínculo con su exesposo Diego Simeone y la educación de sus hijos. La empresaria destacó el trabajo conjunto al afirmar que "Como papás Diego y yo hicimos las cosas muy bien. Ellos se tienen mucho amor, se llaman todos los días". Esta armonía familiar se extiende al resto de los integrantes del grupo, sobre lo cual concluyó que "Son tan unidos que hasta las chicas son unidas, porque es difícil eso".