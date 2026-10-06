Caro Calvagni reveló un deseo muy especial que tiene junto a Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico revelaron en su paso por el programa OLGA un deseo muy especial que atraviesa la pareja actualmente. La modelo acompañó al futbolista en su visita a Argentina y sorprendió al hablar abiertamente sobre la posibilidad de tener un hijo juntos.

Durante la entrevista, la joven abordó uno de los temas por los que más le preguntan sus seguidores en las redes sociales. Caro Calvagni explicó que junto a Nicolás Tagliafico se sienten listos para agrandar la familia tras más de diez años de relación.

La influencer expresó: "Siento que hay mucha presión social con los hijos. Todo el tiempo nos están preguntando por el tema. Quizá es porque los jugadores suelen formar su familia desde muy jóvenes".

Respecto a sus prioridades de los últimos años, la esposa de Nicolás Tagliafico remarcó: "Yo siento que es muy un tema personal. En mi caso divido mi vida por etapas y por un tiempo los hijos no fueron mi prioridad, le di mucha importancia a mis proyectos, a viajar y a disfrutar de mi pareja".

Sin embargo, Caro Calvagni dejó en claro que sus sensaciones actuales son completamente diferentes a las del pasado. "Y ahora sí siento que estoy en otra etapa de mi vida, donde estoy preparada para ser madre", aseguró.

Para cerrar el tema, la modelo confirmó la decisión acordada con el defensor de la Selección argentina sobre su futuro: "Quiero aclarar que sí, con Nico queremos ser padres, pero será en el momento que decidamos nosotros".