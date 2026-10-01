Carolina Álvarez contó por qué decidió bajar de peso y habló de su salud

Carolina Álvarez, una de las actrices que ganó notoriedad por su participación en Mis muertos tristes, habló abiertamente sobre el proceso que inició para bajar de peso y explicó que la decisión estuvo vinculada principalmente con su salud y las dificultades físicas que comenzó a experimentar.

Durante una entrevista en El ejército de la mañana, por Bondi Live, la actriz contó que actualmente realiza un tratamiento acompañado por un nutricionista, un cirujano y un psicólogo. Según explicó, no se puso plazos para alcanzar un determinado peso, sino que busca avanzar progresivamente.

“De a poco voy a seguir bajando”, señaló Álvarez, quien remarcó que tomó la decisión después de notar que su estado físico comenzó a limitar distintas actividades de su vida cotidiana y también su trabajo.

La intérprete aseguró que durante las grabaciones de Mis muertos tristes llegó a tener dificultades para permanecer de pie durante períodos prolongados. “No me daban las piernas”, relató al recordar ese momento.

Además, reveló que varias escenas tuvieron que ser realizadas mientras permanecía sentada debido al esfuerzo físico que le implicaba la jornada laboral.

Problemas para caminar y respirar

Álvarez también contó que antes de iniciar el proceso tenía problemas para caminar grandes distancias y sufría falta de aire. La actriz destacó que actualmente comenzó a notar mejoras y puso como ejemplo su reciente participación en el Festival de San Sebastián, donde pudo desplazarse y permanecer de pie con mayor comodidad.

En ese contexto, habló sobre el vínculo entre el amor propio y su decisión de adelgazar. Frente a quienes podrían considerar contradictorio el cambio después de años de promover la aceptación corporal, respondió que cuidar la salud también forma parte de ese mensaje.

“Yo ya no estaba sana. Podés estar gorda, pero de ahí a estar sana es otro tema”, expresó, al tiempo que aclaró que se refería exclusivamente a su situación personal.

El tratamiento que decidió abandonar

La actriz también reveló que evaluó la posibilidad de someterse a una cirugía bariátrica y que, como parte de ese proceso, necesitaba alcanzar previamente determinado peso.

En ese camino comenzó un tratamiento farmacológico bajo supervisión médica, aunque decidió suspenderlo poco tiempo después debido a los efectos adversos que sufrió.

Según relató, durante aproximadamente tres semanas padeció fuertes náuseas y una sensación constante de ganas de vomitar. Ante esos síntomas, se comunicó con el profesional que seguía su tratamiento y dejó de utilizar la medicación.

Su crecimiento con Mis muertos tristes

Carolina Álvarez nació en Córdoba y comenzó a estudiar teatro durante su adolescencia. Con el paso de los años participó en distintas producciones televisivas y también trabajó como modelo de talles grandes.

Su popularidad creció especialmente desde 2022 a través de sketches humorísticos publicados en redes sociales y posteriormente formó parte de producciones como División Palermo.

En Mis muertos tristes interpreta a Julie, sobrina del personaje encarnado por Mercedes Morán. La serie, basada en relatos de Mariana Enriquez y dirigida por Pablo Larraín, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde la actuación de Álvarez fue reconocida por el público.