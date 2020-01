Carolina Papaleo vuelve al teatro con la premisa de que "si el amor funciona, está todo bien"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La actriz y conductora Carolina Papaleo será parte de la obra "Si la cosa funciona", una adaptación de la película homónima de Woody Allen, que se estrenará mañana a las 21 en el porteño teatro Astros y cuyo núcleo -resumió la intérprete- tiene que ver con que "si el amor funciona, está todo bien".



La obra, que tiene en el elenco a Roly Serrano, Luis Luque, Laura Novoa y Luisa Drozdek, cuenta con la dirección de Manuel González Gil, la producción de Daniel Comba y llegará mañana a las tablas de la sala de avenida Corrientes 750 para iniciar una temporada que irá de jueves a domingo a las 21.



El filme del director neoyorquino, un artista genial pero cuestionado por el casamiento contraído con su hija adoptiva Soon-Yi y por la denuncia de abuso sexual de su otra hija, Dylan Farrow, no lo tiene a Allen como actor, sin embargo el personaje principal resulta ser su álter ego.



El argumento de la comedia recupera a Boris (Luque), un hombre frustrado y misógino que se divorcia de su mujer (Novoa) y que conoce a Melisa (Drozdek), una adolescente bella y llena de vitalidad que llega a la gran ciudad, y de quien Boris se enamora.



"La obra es de Woody Allen y me llegó a través de Comba, con quien nunca habíamos trabajado juntos. Me interesó de quién era porque soy fanática de todas sus películas y de su modo de hacer humor", expresó a Télam Papaleo, quien decidió mantenerse al margen de las situaciones personales que alcanzan al dueño del texto la obra.



De una dilatada trayectoria en televisión y teatro, con más de una treintena de títulos que contemplan su trabajo también en cine, y que tiene su origen en 1987 con "Ficciones" y "Noche de Reyes" (1991), respectivamente, Carolina supo ganarse su espacio en la pantalla chica luego de su tercera tira con el papel de Ana Oromi en la novela "Una voz en el teléfono" en 1990.



En los últimos años, alejada de la ficción pero vigente en el ambiente televisivo, tuvo una experiencia como conductora en el programa "Secretos de novela" (2013-2016), en el que anticipaba momentos claves de las telenovelas, y más recientemente como panelista en "Incorrectas", de Moria Casan, en América.



Télam: ¿Cómo es el personaje en "Si la cosa funciona"?



Carolina Papaleo: Mi personaje es el de la madre. Es una mujer que viene de un lugar pequeño buscando a su hija que hace bastante abandonó el hogar y no volvió a comunicarse. Entonces, la madre se va a la ciudad con el fin de encontrarla, pero cuando se choca con la ciudad, empieza a moverse en otros ámbitos, a encontrarse con otro tipo de gente y de vida....



T: Hay una gran transformación en su vida



CP: Sí, hay un cambio entre su estado cuando llega, como una madre, ultra religiosa, y cómo después de estar un tiempo en la ciudad choca con otra realidad mucho más relajada y con otro tipo de roce que hace que algo distinto aflore en ella. No siempre fue así y de pronto la ciudad la destapó, ese creo que es el quid de la cuestión.



T: ¿Cuál es el mayor desafío en la construcción de este personaje?



CP: Es un personaje que lo tuve que trabajar en función de Luli (Luisa Drozdek) porque soy la madre. No se trata solo de mi trabajo, sino también de esa relación. Me gustó mucho componerlo y me divirtió mucho la idea de lo que significa para ese personaje la mujer.



T: ¿A partir de esa situación se puede establecer una correlación con el empoderamiento de la mujer?



CP: Sí hay una evolución en la mujer, pero lo que Allen quiere mostrar es lo que pasa con la gran ciudad, cómo atraviesa el hecho de mudarte de un lugar donde podés conocer a todos los vecinos a otro donde te convertís en un anónimo, y en el anonimato uno se anima a muchas más cosas, porque muchas veces por la mirada de toda la gente hay cosas que uno no se permite. Pueblo chico, infierno grande.



T: ¿Le gustaría volver a una ficción televisiva?



CP: ¡Si ves alguna producción de ficción avisame! Es muy pronto para hablar, recién estamos en pañales y hay que dar un poco de tiempo. Ojalá empiecen a surgir más proyectos y haya más apoyo, pero como actriz estos últimos años me fui desarrollando en el teatro.



T: A propósito de la televisión, ¿Cómo es el rol de panelista?



CP: “Incorrectas” es un programa muy femenino (risas). Hace dos años que estoy con Moria y fue un aprendizaje porque antes conducía sola, no tenía en la cabeza la dinámica de panel y al estar en ese rol, tenés que dar espacio a cada voz. Lo que empecé a hacer fue elegir en qué tema participar más para poder coordinar y que podamos hablar todas y armar una opinión. Me divierte y trabajar con Moria me encanta, es disciplinada y generosa y fue fácil porque ya habíamos trabajado antes en una temporada teatral.