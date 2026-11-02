El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, aseguró que no existen divisiones dentro del vestuario después de las declaraciones de Lisandro Martínez, quien había cuestionado aspectos de la estructura deportiva del club. El técnico inglés sostuvo que el plantel dejó atrás la polémica y que los futbolistas están enfocados en los próximos compromisos.

El defensor argentino había realizado declaraciones críticas después de la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid por la Champions League. Sus palabras generaron repercusiones y abrieron un debate sobre la situación interna del equipo inglés.

La respuesta de Carrick

En una conferencia de prensa, Carrick aseguró que la situación ya fue superada y descartó que exista un conflicto entre los integrantes del plantel. "Ya pasó, seguimos adelante. No es un drama para nosotros como grupo", expresó el entrenador.

Además, destacó el ambiente que encontró durante los entrenamientos posteriores a la polémica. Según explicó, los futbolistas trabajaron con buen ánimo y el grupo se encuentra unido.

El técnico también cuestionó las interpretaciones externas sobre el funcionamiento interno del equipo. En ese sentido, sostuvo que conoce la realidad del vestuario porque convive diariamente con los jugadores.

Lisandro Martínez pidió disculpas

Las declaraciones del defensor argentino habían generado repercusiones luego de que apuntara contra decisiones de la dirigencia y cuestionara la conformación del plantel. Martínez defendió al entrenador, pero consideró que el equipo necesitaba mayores incorporaciones para competir al máximo nivel.

Posteriormente, el futbolista pidió disculpas por el momento y el contexto en el que realizó sus declaraciones. Sin embargo, la situación no modificó, según Carrick, el ambiente de trabajo del plantel.

El entrenador también confirmó que cuenta con el defensor argentino para los próximos compromisos del Manchester United. De esta manera, buscó dar por cerrado el episodio y concentrar la atención en el rendimiento deportivo.