Carrió calificó de "chanta" a Alberto Fernández y a Macri de "presidente preocupado"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió consideró hoy que en el debate de candidatos se vio a un "presidente preocupado por su pueblo", en referencia a Mauricio Macri, frente a un "chanta", en alusión al postulante del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández. Carrió sostuvo que "nunca registró" las PASO del 11 de agosto porque constituyeron una "interna", aunque le pidió a la coalición oficialista Juntos por el Cambio "ponerle más pilas al Conurbano bonaerense, y sobre todo nuestros intendentes". "Lo que veo en todas las provincias no lo veo en el Conurbano, y veo el caso de gente que dice 'Corte boleta', y esto no es así", señaló Carrió sobre la postura que dijo detectar en algunos intendentes oficialistas, por lo que enfatizó: "Se gana por la República y los valores". En declaraciones al canal TN, sostuvo que "en el Conurbano hay mucho miedo de la venganza del PJ", en referencia que "el votante común ya no se quiere mostrar en Cambiemos" por "la sombra de Aníbal" Fernández, ex candidato a gobernador del kirchnerismo, una imagen que vinculó, en este caso, a "la sombra de La Cámpora". Para Carrió, "se vio muy bien en el debate ese miedo silencioso de decir 'de nuevo se viene la patota', por la actitud soberbia y grosera de (Alberto) Fernández". Por eso, evaluó que en el debate de ayer se notó a un "presidente preocupado por su pueblo frente a un chanta". "¿Creen que el mundo nos va a ayudar con Alberto Fernández? ¿Alguien cree que va a conseguir trabajo porque venga Alberto Fernández, o se van a ir todos? ¿O que el tercio de los que tienen dinero en esta nación para invertir y poner fábricas no se va a ir?", lanzó, y prosiguió: "¿Creen que la gente que teme por su vida y su seguridad se va a quedar a vivir? Le estoy hablando a los pobres", subrayó. Sobre ese punto, analizó que "lo que está haciendo parte del pueblo argentino" al inclinarse por el Frente de Todos es "casi una magia, un ilusionismo barato, es como ir al curandero: salir adelante yendo para atrás, y es imposible", concluyó.