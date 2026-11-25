Ricardo Caruso Lombardi lanzó fuertes acusaciones sobre la definición del Regional Amateur entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear. Aseguró que el equipo mendocino ya tendría garantizado el ascenso al Federal A y advirtió que el conjunto sanjuanino sería perjudicado por los arbitrajes.

La definición de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur sumó un nuevo capítulo de polémica. Esta vez, el protagonista fue Ricardo Caruso Lombardi, quien cuestionó los supuestos manejos del fútbol del interior y apuntó directamente contra el desenlace de la serie entre Sportivo Desamparados y Pacífico.

"Pacífico es el equipo que va a ascender y es el equipo que el año pasado le prometieron el ascenso y le fallaron porque tuvieron que quedar bien con otro equipo. Ahora a Pacífico no se lo saca nadie", expresó el entrenador y comentarista.

En sus declaraciones, fue todavía más contundente al referirse al Puyutano: "Desamparados, gracias por participar". Además, sostuvo que el lunes se conocerá que Pacífico estará en el Federal A, al tiempo que deslizó que existirían intereses para favorecer al conjunto mendocino.

Las acusaciones de Caruso Lombardi sobre el arbitraje

El exentrenador también apuntó contra los árbitros que podrían dirigir la revancha y aseguró que Desamparados sería perjudicado en el encuentro decisivo. "Lo van a cocinar. Te van a poner a Reckers, te van a poner a Luis Martínez, te van a poner a cualquiera de esos para fumarte uno", manifestó.

En ese contexto, hizo referencia a un supuesto compromiso previo para favorecer a Pacífico y cuestionó el funcionamiento de los arbitrajes en las competencias del interior. Sin embargo, no presentó pruebas que respalden esas acusaciones.

La definición entre Desamparados y Pacífico

Las declaraciones llegan después del empate 0 a 0 entre Desamparados y Pacífico en el estadio Serpentario, por el partido de ida de la final de la Región Cuyo.

El equipo sanjuanino deberá viajar a General Alvear para disputar la revancha, donde buscará conseguir un triunfo que le permita quedarse con la serie y continuar en carrera por el ascenso al Federal A.

La definición genera expectativa en San Juan, especialmente por la convocatoria que viene teniendo el Puyutano y por la importancia deportiva de una serie que puede marcar su futuro en el fútbol argentino.