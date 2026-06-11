La Asociación Casa Cuna de San Juan celebra este 11 de junio sus 66 años de vida institucional, consolidándose como un espacio clave en la asistencia y protección de niños en situación de vulnerabilidad durante la primera infancia.

Fundada en 1960, la institución trabaja de manera ininterrumpida los 365 días del año, las 24 horas, brindando contención y cuidado a niños desde su nacimiento hasta los cinco años en su sede ubicada en el predio del Hospital Guillermo Rawson.

La misión de la isntitución es “asistir al niño/a en situación de vulnerabilidad en su primera infancia” (desde el primer día de vida hasta los 5 años) (Gentileza)

En el marco de este nuevo aniversario, la entidad presentó su memoria anual 2024–2025, en la que se destaca un período de intensa actividad, desafíos y logros sostenidos por el trabajo de la Comisión Directiva, voluntarios y colaboradores.

Entre los principales avances, se subraya la defensa del rol histórico de Casa Cuna como centro de estimulación temprana y contención afectiva personalizada, lo que permitió avanzar en un Convenio Marco de trabajo conjunto con organismos estatales.

Además, el respaldo del Hospital Rawson fue clave para ratificar la importancia de la institución en el sistema de salud, destacando su función en el cuidado de niños hasta la intervención de las autoridades correspondientes.

En cuanto a infraestructura, se realizaron mejoras significativas en la sede, como el recambio total de la membrana del techo y la incorporación de conectividad móvil y sistemas de cobro digital, optimizando recursos y funcionamiento.

La comunidad también tuvo un rol fundamental a través de eventos solidarios como ferias americanas, la primera edición de la Master Cup Casa Cuna y campañas benéficas, que permitieron recaudar fondos esenciales para sostener la actividad.

Otro aspecto destacado fue la extensión de la obra social, que llevó donaciones a escuelas rurales, hospitales y merenderos en distintos puntos de la provincia, ampliando el impacto de la institución más allá de su sede central.

El aniversario también estuvo atravesado por emociones, con reconocimientos a integrantes históricas y el recuerdo de colaboradoras que dejaron una huella imborrable en la organización.

En ese marco, se realizó un homenaje especial a Maruja Flores de Montilla, por sus más de 50 años de compromiso ininterrumpido, destacándola como un pilar fundamental en la historia de Casa Cuna y en el acompañamiento de miles de niños.

Actualmente, la institución es conducida por una Comisión Directiva encabezada por Liliana Moreno de García, junto a un amplio equipo de trabajo y voluntariado que sostiene día a día la misión de brindar amor, protección y oportunidades a la infancia sanjuanina.

A 66 años de su creación, Casa Cuna reafirma su compromiso con la comunidad y continúa siendo un espacio esencial de cuidado, contención y esperanza.