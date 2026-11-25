La arquitecta Laura Rocamora visitó el estudio de Yo Te Invito, el programa conducido por Ana Paula Zabala en HUARPE TV, y compartió las principales tendencias de diseño y decoración que dejó Casa FOA 2026. Colores intensos, paredes con texturas, muebles curvos, iluminación artística y objetos antiguos marcaron una edición que también dejó ideas para transformar los hogares sanjuaninos.

La edición número 42 de la muestra se realizó entre el 1 de octubre y el 8 de noviembre en el Palacio Molina, una antigua fábrica de alpargatas ubicada en Barracas, Buenos Aires. Con más de 40 espacios intervenidos, la exposición reunió propuestas de arquitectos, interioristas y artistas bajo el concepto de "Alquimia": transformar los materiales sin borrar su esencia.

Durante la entrevista, Rocamora explicó que Casa FOA no debe entenderse como un catálogo para copiar, sino como un espacio para descubrir cómo los colores, las texturas y la iluminación pueden modificar la experiencia de habitar.

El rojo borgoña, protagonista de la muestra

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de tonos rojizos. Aunque Alba presentó Piedra Diáfana, un verde claro y suave, como color tendencia para 2027, gran parte de los ambientes se inclinó por bordós, borravinos y rojos intensos.

"Más del 70% de los espacios trabajó en tonos rojizos. La proyección de Alba apuntaba a un verde calmo y desaturado, y la muestra fue claramente hacia el opuesto", explicó la arquitecta.

La especialista destacó que, después de varios años de predominio de beige y colores pasteles, vuelve la búsqueda de ambientes con mayor intensidad, calidez y personalidad.

Paredes con texturas y materiales a la vista

Otra tendencia fue recuperar las superficies originales. Estucos símil mármol, revoques estriados, revestimientos acanalados y terminaciones aterciopeladas convivieron con materiales como el yute, en referencia al pasado de la fábrica.

También se destacaron las paredes con más de un siglo de historia, las capas de pintura descubiertas y las estructuras originales de hierro y ladrillo que quedaron a la vista.

Para Rocamora, esta propuesta puede trasladarse a las remodelaciones de viviendas antiguas. En lugar de ocultar todos los elementos originales, recomendó recuperar aquellos que tienen valor arquitectónico y destacarlos con iluminación. "El sol del oeste sanjuanino suele pensarse como un problema. Bien tratado, sobre un revoque con textura, se convierte en el mejor recurso de diseño de la casa", sostuvo.

Muebles curvos y ambientes integrados

Las curvas también cambiaron de lugar. Si durante años los arcos de medio punto fueron protagonistas en la división de ambientes, ahora aparecen en el mobiliario: mesas, sillones, estantes y muebles con cantos redondeados.

La propuesta busca dejar atrás las aristas rígidas y generar espacios más suaves y acogedores.

A esto se suma la consolidación de las cocinas integradas, donde cocinar, trabajar y compartir se reúnen en un mismo ambiente. Para separar sectores sin levantar paredes, se utilizan textiles, celosías y otros recursos que mantienen la continuidad visual. "Separar no siempre significa levantar un muro. Un textil que filtra la luz o una celosía generan intimidad sin cortar la continuidad visual", explicó.

Iluminación que se convierte en arte

La iluminación dejó de tener únicamente una función práctica para convertirse en protagonista de los ambientes. En Casa FOA se destacaron esculturas luminosas suspendidas, luminarias realizadas a medida y propuestas con materiales accesibles como papel, arpillera y mangueras LED.

Uno de los espacios que sorprendió a Rocamora fue el Espacio 34, donde una instalación combinó iluminación verde y rosa sobre una base gris. La propuesta generaba un efecto óptico relacionado con la adaptación cromática del ojo humano.

Objetos antiguos y una vuelta a la identidad

El maximalismo, el eclecticismo y el estilo vintage también ganaron terreno. Muebles contemporáneos convivieron con objetos antiguos, piezas recuperadas y elementos de colección.

Para Rocamora, la clave está en encontrar un hilo conductor que permita combinar estilos sin perder armonía. Puede ser una paleta de colores, un material o un textil que se repita en distintos sectores.

La muestra también reconoció a sus espacios destacados: la Medalla de Oro fue para la Sala Principal (Espacio 9), de Agustín Decaro y Juan de Souza, mientras que el Premio al Mejor Espacio Exterior quedó en manos de Tomás Nadares (Espacio 8).

Cómo aplicar las tendencias en San Juan

Para la arquitecta, el principal aprendizaje de Casa FOA 2026 es que renovar una vivienda no significa empezar desde cero. Recuperar materiales, conservar muebles con historia y aprovechar la iluminación son algunas de las alternativas para transformar los ambientes sin perder su identidad.

"Esa es la lección que más me interesa para San Juan, donde gran parte de lo que hacemos es intervenir casas con historia. Lo que se vio en una fábrica de 1890 aplica también a la casa de los abuelos: respetar lo que tiene valor y sumar una capa nueva que mejore cómo se vive", concluyó.

La arquitecta comparte más propuestas, materiales y asesoramiento desde Instagram, en la cuenta @unoencien.arq, correspondiente al estudio Uno en Cien Arquitectura.