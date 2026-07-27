Casa incendiada y multa millonaria, escándalo con el esposo de Nicole Neumann

Mientras Nicole Neumann se encontraba en Paris por compromisos laborales vinculados a la moda junto a su hijo Cruz, su pareja Manu Urcera atraveso una serie de incidentes en Argentina. La modelo viajo a Europa invitada por un fotografo radicado alli para participar de eventos y desfiles con gastos cubiertos. La intencion inicial era que tambien viajara su hija Allegra, pero Fabian Cubero no autorizo el traslado de la adolescente.

El piloto tuvo un primer inconveniente deportivo el cuatro de julio cuando fue sancionado por una falla reglamentaria en una carrera. Segun la periodista Fernanda Iglesias, el corredor "no pudo correr la carrera y lo multaron y lo descalificaron porque metió un neumático que no correspondía". Esta infraccion significo el pago de una multa de tres millones de pesos destinada a la Fundacion Favaloro.

Aprovechando la ausencia de su familia, el deportista organizo una escapada a San Martin de los Andes con amigos para ver el partido de la Seleccion Argentina ante Egipto por el Mundial y festejar su cumpleanos numero 40 el nueve de julio. El grupo alquilo una vivienda por 1.000 dolares la noche durante una semana y realizo una compra en el supermercado por tres millones de pesos para abastecerse. El plan incluia tomar clases de golf, preparar un costillar e invitar a algunas mujeres a pasar la noche con ellos.

Sin embargo, la estadia cambio abruptamente cuando se produjo un cortocircuito en la zona de la parrilla. La cronista relato que "se apagó la luz, se quedaron a oscuras y se empezó a incendiar la casa". El fuego daño seriamente la propiedad y los ocupantes debieron salir de urgencia mientras recibian ayuda de vecinos y bomberos. El dueño de la casa, un banquero que reside en Miami, devolvio el dinero de la estadia y solicito que no se realizara una denuncia porque la vivienda no estaba habilitada para el alquiler turistico.

A este episodio se sumo una controversia sobre el estado civil del piloto surgida de registros publicos. En dichos documentos el corredor figura como soltero, a pesar de haber contraido matrimonio con Neumann en noviembre de 2023. Al respecto, en el programa Puro Show deslizaron que "capaz no se actualizó o no se casaron de forma oficial". Tras estos eventos, el grupo logro reubicarse en otro lugar y finalmente Urcera viajo a Europa para reencontrarse con Nicole Neumann y su hijo.