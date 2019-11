Casación deja firme la decisión de continuar juicio a Cristina Kirchner y Lázaro Báez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja del detenido empresario Lázaro Báez y dejó firme así la continuidad del juicio oral por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz, que se le sigue junto a la senadora y vicepresidenta electa, Cristina Kirchner.



El máximo tribunal penal del país no hizo lugar a la queja que presentó la defensa de Báez para revisar la decisión del Tribunal Oral Federal 2, que el 23 de septiembre último rechazó suspender el juicio, según la resolución de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, a la que accedió Télam.



Báez había planteado la suspensión del debate por supuestos sobreprecios y direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de sus empresas en el kirchnerismo porque argumentó que había que juzgar de manera conjunta ese caso con otros en los que está procesado por supuestos hechos de corrupción.



La defensa particular del dueño de "Austral Construcciones" alegó que "la separación de las investigaciones y de los juicios entre las causas denominadas mediáticamente Vialidad, Hotesur, Los Sauces y Ruta del Dinero K no pueden seguir tramitando escindidas al existir la posibilidad de sentencias contrapuestas y atentar contra la investigación integral de los hechos".



Los jueces del Tribunal Oral que comenzaron el juicio rechazaron el planteo y el debate siguió adelante.



Actualmente está en etapa de toma de declaraciones indagatorias a los procesados y se reanudará el próximo lunes.



Casación rechazó la queja porque la decisión de seguir adelante con el juicio no se trata de "una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena".



Pero además, los camaristas concluyeron que la defensa no alcanzó a demostrar "qué agravio actual y tardía o imposible reparación ulterior le genera la decisión dictada por el Tribunal"



El 12 de abril de 2018, se recordó en el fallo, la misma sala de Casación resolvió un conflicto de competencia entre dos Tribunales Orales, el 2 y el 4, relativo a cuál debía iniciar este juicio oral y resolvió que lo hiciera el primero de ellos.



El juicio se reanudará el lunes próximo ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.



Para ese día está prevista la declaración indagatoria del también acusado y detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido.



La vicepresidenta electa Cristina Kirchner está última en el listado para cumplir con este trámite, en fecha todavía a determinar.