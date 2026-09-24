Casamiento de Tini Stoessel y De Paul: la polémica exigencia a sus invitados

La gran fiesta que preparan la cantante y el jugador de fútbol promete ser el evento del año en 2026. A medida que avanza la organización de la ceremonia, surgen datos inéditos sobre cómo planifican cada aspecto para mantener la elegancia. Recientemente se dio a conocer que las participaciones enviadas a los asistentes incluyen un código digital con pautas muy estrictas para la vestimenta.

En el programa Primicias Ya emitido por América explicaron los pormenores de esta solicitud. Según detallaron en la emisión, "La invitación tiene un link privado para cada uno donde hay referencias del dress code que ella pide para la fiesta". Con el objetivo de evitar confusiones o vestuarios desubicados, la artista adjuntó ejemplos visuales tomados directamente de pasarelas internacionales.

Durante el informe periodístico también aclararon las dudas que surgieron entre los asistentes al recibir el mensaje. Según comentaron en el ciclo televisivo, "En principio, ella puso gala y muchas invitadas creyeron que era algo parecido a la Met Gala, donde hay mucho show, vestidos teatrales, con plumas. Estos son vestidos más accesibles. Hay una parte también para los hombres con un estilo muy De Paul". La intención es lograr una estética refinada pero adaptada al confort.

La atención puesta en el vestuario refleja el gusto distintivo de la pareja. Ella mantiene un contacto permanente con las tendencias mundiales de la indumentaria, mientras que el deportista suele inclinarse por atuendos formales combinados con toques deportivos. Por otro lado, trascendió que no habilitaron listas de regalos tradicionales ni cuentas bancarias con montos en $0 o $100000 para depósitos, por lo que se especula que sugerirán donaciones destinadas a causas solidarias.

Las novedades sobre la tarjeta de casamiento también causaron furor en las plataformas digitales. La presentación destaca por su estilo sobrio y una estética delicada. En el centro resalta una peonía azul trabajada en acuarela, acompañada por el texto "Los esperamos con mucho amor".

El encargado de mostrar el diseño fue Gustavo Méndez en el ciclo La Mañana con Moria. El periodista señaló que la flor elegida posee un valor afectivo importante para la novia. Este tipo de flora se vincula tradicionalmente con la prosperidad y la armonía, mientras que la tonalidad azul transmite tranquilidad y un compromiso profundo entre ambos.