Casamiento suspendido: la verdad del escándalo de Tini Stoessel y De Paul

La cantante Tini Stoessel transita un período de gran exposición pública y de análisis exhaustivo de su intimidad, en coincidencia con una etapa de independización de su carrera musical. En este escenario de transformaciones profesionales y personales, se proyectaba la inminente boda con el futbolista Rodrigo de Paul para el 19 de diciembre en una estancia de la provincia de Buenos Aires.

El evento venía acompañado de versiones que indicaban que la cercanía del casamiento había llevado a la artista a analizar detalladamente su patrimonio personal, instalando la boda como una realidad indudable en el ambiente de la farándula.

Sin embargo, la conductora del ciclo Sálvese quien pueda, Yanina Latorre, dio a conocer una información diferente obtenida de una fuente directa de la cantante, revelando que la pareja no celebrará una unión tradicional ni por civil ni por iglesia.

La periodista dio precisiones sobre los diálogos de la intimidad y citó textualmente las palabras de la fuente confiable, quien afirmó que "nunca se habló de un prenupcial. Porque ellos no se van a casar por iglesia. Ellos van a hacer una fiesta para coronar su amor. No por iglesia" desestimando las versiones previas sobre trámites patrimoniales.

La conductora extendió la explicación sobre las características que tendrá el festejo de los novios y las repercusiones familiares del caso. Al respecto, Latorre detalló que "No se si habrá boda civil. A mi me dicen 'van a hacer una fiesta para coronar su amor'. Acá hay mucha cosa metida. En ningún momento se pensó en no invitar a los padres. Ahora la pregunta es ¿irán los padres?" dejando abierta la duda sobre la asistencia del círculo íntimo a la celebración.

La determinación de no formalizar jurídicamente la relación también influyó en la nula interacción previa con sus familiares por motivos de bienes compartidos, ante lo cual el allegado de la cantante ratificó que "nunca existió la charla de Tini con los padres porque ellos no van a firmar nada legal" para dar por concluido el debate.

La noticia provocó una consulta directa en el estudio por parte del periodista Martín Salwe, quien interrogó a la presentadora con la pregunta "No se casan, festejan el amor. ¿No hay civil, ni unión matrimonial?" ante lo cual Latorre asintió con la cabeza, confirmando de manera concluyente que la pareja de famosos resolvió prescindir de cualquier trámite o registro de tipo legal en su relación.