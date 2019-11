Casi 4 de cada 10 causas por femicidio no contemplan violencia de género en sus imputaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El 38% de las causas por femicidio no contemplaron la violencia de género en la imputación, según un relevamiento difundido hoy por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia realizado en base a causas reportadas por los tribunales de todo el país iniciadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.



El relevamiento, que conforma el primer Informe sobre el Avance de las Causas Judiciales sobre Femicidios, arrojó que "de las causas en las que tramitan femicidios (e iniciadas en el 2017) y se encontraban al 31 de diciembre de 2018 en etapa de juicio o investigación, 97 contemplaban en sus imputaciones/carátulas la violencia de género, 63 no lo hacían y una no contaba con imputación/carátula".



En tanto, en las causas en las que se dictaron sentencias también a esa fecha, 31 imputaciones/carátulas contemplaban violencia de género y 12 no lo hacían; mientras que de las 16 causas que finalizaron por sobreseimiento/falta de mérito u otra causa de archivo, siete contemplaban la violencia de género y nueve no.



Todas estas categorías conforman un universo total de causas informadas que brinda la estadística final: el 61% contempla violencia de género, 38% no lo hace y 0,05% no cuenta con carátula/imputación.



Más allá de este dato sobre las imputaciones, para el que la Oficina utilizó sólo una fecha de corte (el 31 de diciembre de 2018), el relevamiento hace una comparación entre marzo de 2018 y diciembre del mismo año de los siguiente ítems: estados de las causas (investigación, juicio, sentencia, etc.) y situación de los sujetos activos (en libertad, presos, en rebeldía, etc).



Uno de los datos más relevantes de la comparación es el incremento de la proporción de causas elevadas a juicio.



“Mientras en marzo de 2018, el 62% de las causas se encontraban en etapa de investigación, en diciembre de 2018, esta cifra descendió al 29%. Como correlato, se pasó de 38 causas en etapa de juicio, en marzo de 2018, a 77 causas elevadas a juicio en diciembre de 2018. Es decir un incremento de 17% al 35%”, destaca el informe.



En relación a la situación de los imputados, en marzo de 2018 en etapa de investigación 22 imputados estaban en libertad y en diciembre el número había descendido a 13; los privados de la libertad en unidad carcelaria en marzo ascendían a 120 y en diciembre a 45 mientras que se encontraban en domicilio 4 en marzo y 3 tres en diciembre.



En etapa de juicio uno estaba en libertad en marzo y seis en diciembre de 2018; privados de la libertad en unidad carcelaria fueron 37 en marzo y 73 en diciembre; mientras que con sentencia en marzo de 2018 tres se encontraban privados de la libertad en unidad carcelaria con sentencia condenatoria no firme y en diciembre, esa cifra había ascendido a 17.



En marzo de 2018 un sujeto se encontraba privado de la libertad en domicilio con sentencia condenatoria no firme y en diciembre dos estaban en esta situación.



Con sentencia condenatoria firme privados de la libertad en unidad carcelaria, se registraron cuatro sujetos en marzo y 14 en diciembre.



En las conclusiones del informe, la OM sugirió, entre otras medidas, “fortalecer las relaciones institucionales entre los ministerios públicos fiscales y los poderes judiciales para la armonización de la metodología de recolección de datos estadísticos y “proseguir con la capacitación en estadísticas con perspectiva de género y en la aplicación de la figura del femicidio”.