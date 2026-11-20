El 37% de los chicos argentinos de cuatro años ya utiliza un teléfono celular, propio o prestado, según un estudio de la Universidad Austral que analizó los hábitos digitales de niños y adolescentes. El relevamiento también reveló que el acceso a estos dispositivos aumenta con la edad y alcanza al 87% de los chicos de 12 años.

Los datos surgen del informe "Conectados y en riesgo", elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. La investigación puso el foco en el acceso temprano a las pantallas y en las consecuencias que puede tener su utilización durante la infancia y la adolescencia.

El celular aparece cada vez más temprano

El estudio contempla tanto a los chicos que tienen un teléfono propio como a quienes utilizan el dispositivo de otra persona. Por eso, el 37% registrado entre los niños de cuatro años no significa que todos cuenten con un celular personal, sino que ya tienen contacto con esta tecnología.

La investigación también mostró que hacia los nueve años y medio la mayoría de los chicos ya tiene su propio teléfono. Entre los 11 y los 12 años, la tenencia se vuelve casi generalizada y alcanza al 87%.

Cómo se realizó el relevamiento

El trabajo fue elaborado por las investigadoras Victoria Bein, María Sol González y María del Rosario Romero Victorica. Para desarrollar el análisis, procesaron microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares y del módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Indec, correspondientes al cuarto trimestre de 2024.

La muestra incluyó a 9.554 niños y adolescentes de entre cuatro y 17 años, distribuidos en 31 aglomerados urbanos. El objetivo fue reconstruir los patrones de acceso y utilización de dispositivos tecnológicos según las distintas edades.

Las advertencias sobre el desarrollo infantil

Victoria Bein, doctora en Psicología especializada en Neurociencias y profesora de la Universidad Austral, advirtió sobre la importancia de las experiencias durante los primeros años de vida. Explicó que en esa etapa se desarrolla el sistema nervioso y que ese proceso depende de las interacciones que los chicos mantienen con su entorno.

La especialista remarcó que el lenguaje, la atención, la regulación de las emociones y las habilidades sociales se construyen mediante la interacción con otras personas. En ese sentido, destacó la importancia de que los adultos hablen con los chicos, respondan a sus necesidades y promuevan actividades como el juego y el movimiento.

El informe también abordó otros riesgos vinculados con la vida digital, entre ellos el ciberacoso, el grooming, las apuestas online y la exposición a contenidos perjudiciales. Las investigadoras señalaron la importancia del acompañamiento familiar para que niños y adolescentes puedan desenvolverse de manera más segura en los entornos digitales.