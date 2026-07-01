Casi 7 millones de argentinos ya no califican para obtener un crédito

La morosidad en los créditos a las familias volvió a crecer durante mayo y ya dejó a casi 7 millones de personas fuera del mercado de financiamiento, al perder la condición de sujetos de crédito. Así lo indicó un informe de la consultora 1816, que analizó los datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) y advirtió que la irregularidad acumula 19 meses consecutivos de aumento.

Según el reporte, el 12,7% de las familias argentinas registró atrasos en el pago de sus préstamos durante mayo, frente al 12,1% de abril. Se trata del nivel más elevado desde la salida de la Convertibilidad y representa un fuerte deterioro respecto de octubre de 2024, cuando la mora se ubicaba en apenas el 2,5%.

La consultora señaló que más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser sujetos de crédito al encontrarse en situación de mora, lo que reduce significativamente las posibilidades de acceder a nuevos financiamientos tanto en bancos como en entidades no financieras.

Los jóvenes, el grupo más afectado

El informe destacó que el deterioro golpea con mayor intensidad a los menores de 35 años. Casi cuatro de cada diez jóvenes con préstamos vigentes presentan al menos una deuda en mora.

Dentro de ese segmento, la situación es aún más crítica entre quienes tienen entre 18 y 25 años, donde la irregularidad alcanza el 42,8%, mientras que entre los 26 y 35 años asciende al 39,3%. En los grupos de mayor edad, el porcentaje disminuye de forma progresiva.

También aumentó la mora de las empresas

La tendencia alcista no se limita a los hogares. El informe indicó que la mora de las empresas pasó del 3,3% al 3,5% entre abril y mayo, mientras que la irregularidad total del sector privado aumentó del 7,3% al 7,7%.

En el caso de las entidades no financieras —que concentran cerca del 17% de los préstamos a familias— la situación es aún más delicada. La morosidad llegó al 32,2% en mayo, cuando hace un año y medio se ubicaba por debajo del 10%.

Menos crédito y perspectivas

El estudio también advirtió que la expansión del crédito a las familias difícilmente vuelva a convertirse en un motor de la actividad económica en el corto plazo, debido al elevado nivel de morosidad. Durante los primeros meses del año, los bancos privados redujeron la oferta de préstamos, mientras que la banca pública sostuvo el nivel de financiamiento para evitar una caída mayor.

No obstante, la consultora consideró que el impacto sobre la economía podría ser limitado debido al bajo peso que aún tiene el crédito dentro del Producto Bruto Interno (PBI). Según el análisis, esa característica permitiría que la actividad económica continúe creciendo durante los próximos meses, aun con un mercado crediticio más restringido.

Los próximos datos oficiales del Banco Central, correspondientes a junio y julio, permitirán determinar si el cobro del aguinaldo contribuyó a reducir la morosidad o si la tendencia alcista continúa profundizándose.