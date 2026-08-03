El femicidio de Gemma Álvarez no solo conmocionó a San Juan, sino que también volvió a poner el foco sobre una preocupante realidad. La mujer de 32 años fue asesinada presuntamente por su expareja y padre de su hija, Matías Ezequiel Marín. Tras el crimen, las estadísticas oficiales de la Dirección de Género cobran una nueva dimensión: casi la mitad de las denuncias por violencia de género realizadas por mujeres tienen como agresor a una expareja, una evidencia de que la violencia muchas veces continúa incluso después de finalizada la relación.

La directora del organismo, Valeria Díaz, confirmó a DIARIO HUARPE que durante el primer semestre del año, es decir entre enero y junio, se registraron más de 1.800 denuncias por violencia de género realizadas por mujeres. De ese total, el 49% correspondió a situaciones protagonizadas por exparejas, lo que equivale a unas 882 denuncias. En tanto, el 16% estuvo vinculado a parejas actuales, es decir, alrededor de 288 presentaciones, mientras que el resto de los casos involucró otros vínculos familiares e interpersonales.

Lejos de tratarse de conflictos que terminan con la separación, la funcionaria explicó que muchas situaciones de violencia continúan durante años. "Cuando nosotros hablamos de expareja no quiere decir que la separación sea reciente. Puede ser incluso después de muchos años que continúe la violencia sistemática o que se hayan dado nuevos hechos de violencia entre un vínculo que existió previamente", explicó Díaz.

Además, detalló que la violencia psicológica sigue siendo la forma de agresión que más se denuncia en la provincia. Luego aparecen las denominadas violencias combinadas, es decir, aquellas en las que una misma víctima sufre más de un tipo de agresión al mismo tiempo, como violencia psicológica junto con violencia física o económica. A su vez, la modalidad que predomina es la violencia doméstica.

Otro dato que surge del relevamiento oficial es que la mayor cantidad de denuncias fue realizada por personas de entre 32 y 38 años. Si bien existen casos en otros grupos etarios, ese rango continúa concentrando la mayor parte de las presentaciones, sin cambios significativos respecto del año anterior.

Una red de contención para las víctimas

Cada denuncia que ingresa a la Dirección de Género es derivada a alguno de los dispositivos que funcionan en los municipios sanjuaninos mediante convenios con el Gobierno provincial. Allí trabajan equipos interdisciplinarios integrados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que evalúan el nivel de riesgo y acompañan a las víctimas durante todo el proceso.

"Cada caso es abordado por un equipo interdisciplinario formado por un abogado, un trabajador social y un psicólogo. Ellos analizan la situación, verifican si la víctima tiene medidas de protección y, si es necesario, evalúan el resguardo en un hogar para garantizar su seguridad", explicó Díaz.

La funcionaria también destacó el rol de quienes denuncian sin ser las víctimas directas. Según explicó, alrededor del 3% de las denuncias son realizadas por familiares, vecinos o personas cercanas que detectan situaciones de violencia. "Muchas veces la víctima no puede denunciar porque está inmersa en el círculo de la violencia. Por eso es tan importante el compromiso de la sociedad y que cualquier persona pueda dar aviso cuando conoce un caso", remarcó

El Gran San Juan, con la mayor cantidad de denuncias

Aunque evitó señalar departamentos específicos para no estigmatizar a la población, Díaz confirmó que la mayor cantidad de denuncias se registra en los departamentos que conforman el Gran San Juan, una realidad que atribuyó principalmente a la concentración de habitantes.

Por último, Díaz adelantó que durante el segundo semestre la Dirección de Género continuará desarrollando capacitaciones y campañas de concientización junto al Ministerio de Educación, la Policía y los municipios, con el objetivo de fortalecer la prevención y fomentar que cada vez más víctimas o personas de su entorno, se animen a denunciar situaciones de violencia.

Para ayuda

A continuación, se detallan los contactos para brindar la ayuda necesaria:

Ante urgencias: el teléfono es 911 (Atención las 24 horas)

Para hechos que sean delito:

* Línea 144, es la línea nacional de manera gratuita que brinda asesoramiento las 24 horas

* UFI CAVIG (Unidad Fiscal de Investigación - Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género): Teléfono: 4210013

Dirección de Género CAVIG: Teléfono: 4210013 interno 147 / 2644865622

Correo electrónico:

Dirección: Rivadavia 425 (O), esquina Av. Alem, Capital (Atención todos los días, las 24 horas)

Para denuncias de hechos que NO sean delitos:

* Dirección de Género:

Dirección: 25 de Mayo 451 Oeste, Capital (entre Santiago del Estero y Av. Alem), atención presencial de lunes a viernes de 7 a 14 horas.

Teléfonos: 4222713 / 2645877003

Correo electrónico:

* Línea Mujer: 0800 6666 351 (Atención todos los días, las 24 horas)

* Áreas de Género Municipales: Funcionan en todos los departamentos y reciben denuncias de hechos de violencia que NO constituyan delito, brindando asesoramiento legal, psicológico y social

Área Género 25 de Mayo:

Domicilio: Ramón Barrera entre 9 de Julio y 25 de Mayo, Salón de Defensa Civil

Horario: lunes a viernes 8 a 13 h

Teléfono: 2646729549

Correo electrónico:

Área Género 9 de Julio:

Domicilio: Diagonal San Martín S/N, Villa Cabecera, frente a Plaza Municipal

Horario: lunes a viernes 8 a 13 h

Teléfono: 2644844985

Correo electrónico:

Área Género Albardón:

Domicilio: Calle Mitre y coronel Guerrero, frente a Comisaria 18, Villa San Martín

Horario: lunes a viernes 8 a 13 h

Teléfono: 2645672135

Correo electrónico:

Área Género Angaco:

Domicilio: Calle San Martín y Segovia

Horario: lunes a viernes 8 a 13

Teléfono: 2645141351

Correo electrónico:

Área Género Calingasta:

Domicilio: Oficina Barreal - CIC Barreal, Lote 45-Anexo Municipal. Delegación Principal Municipalidad Acción Social - Lavalle y Sarmiento - Tamberías - Villa Calingasta - CIC. Juan Jufré S/N (detrás de Gendarmería)

Horario: lunes a viernes 8 a 13 h

Teléfono: 2646238087

Correo electrónico:

Área Género Capital:

Domicilio: Calle Mitre N° 647 (Este)

Horario: lunes a viernes 8 a 13 h

Teléfono: 4217892--2645846129

Correo electrónico: /

Área Género Caucete:

Domicilio: Calle Rawson N° 482, antes de Diagonal Sarmiento

Horario: lunes a viernes 8 a 13 h

Teléfono: 2643216054

Correo electrónico:

Área Género Chimbas:

Domicilio: Remedios de Escalada 101 (al lado de Comisaría 17°)

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 h y de 14 a 19 h

Teléfono: 2646739236

Correo electrónico:

Área Género Iglesia:

Domicilio: Calle Santo Domingo N° 3547, Rodeo

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 h

Teléfono: 2644173618

Correo electrónico:

Área Género Jáchal:

Domicilio: Calle Gral. Paz N° 157, CECOIF (Centro de Contención Integral de la Familia)

Teléfono: 2644606638

Horario: lunes a viernes 8 a 13 h

Correo electrónico:

Área Género Pocito:

Domicilio: Calle 11 (Ing. Marcos Zalazar) 765-O, pasando Aberastain

Horario: lunes a viernes 8 a 16 h

Teléfono: 2646723212

Correo electrónico:

Área Género Rawson:

Domicilio: Tacuari 612-0, San Martín (Ex Coloso de Rawson)

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 h

Teléfono: 2645069476

Correo electrónico:

Área Género Rivadavia:

Domicilio: Calle Libertador N° 5135 (O), pasando Santo Domingo

Horario: lunes a viernes de 7 a 13 h

Teléfono: 2645622932

Correo electrónico:

Área Género San Martín:

Domicilio: Av. Sarmiento y Godoy Cruz

Horario: lunes a viernes 8 a 13 h

Teléfono: 2646605455

Correo electrónico:

Área Género Santa Lucía:

Domicilio: Calle Aberastain N° 590

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 h

Teléfono: 2644109531

Correo electrónico:

Área Género Sarmiento:

Domicilio: José Ares S/N, esquina 9 de Julio, CIC de Media Agua

Horario: lunes a viernes 8 a 13 h

Teléfono: 2646311621

Correo electrónico:

Área Género Ullum:

Domicilio: Calle Ullumpa, Manzana B, Casa 10, 1° piso de Acción Social

Horario: lunes a viernes 7 a 13 h

Teléfono: 2644197510

Correo electrónico:

Área Género Valle Fértil:

Domicilio: General Acha y Rivadavia

Horarios: lunes de 9 a 18 h, martes y miércoles de 7 a 18 h, jueves de 7 a 14 h y viernes de 8 a 13

Teléfono: 2646420113

Correo electrónico:

Área Género Zonda: