San Juan registra menos siniestros viales que el año pasado, pero las muertes no acompañan esa baja. En lo que va de 2026 ya fallecieron 64 personas en calles y rutas de la provincia, dos más que las 62 víctimas fatales contabilizadas durante todo 2025. Detrás de esa cifra aparece otro dato que enciende las alarmas: cerca de la mitad de los fallecidos eran motociclistas y la mayor concentración de víctimas se ubica entre los 20 y los 40 años.

Ricardo Díaz, jefe de la Dirección D-7 de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que la participación de motociclistas entre las víctimas fatales aumentó respecto de 2025. El año pasado representaban alrededor del 40% de las muertes, mientras que en 2026 la proporción se acerca al 50%.

En números, de las 64 personas que perdieron la vida este año, alrededor de 32 circulaban en motocicleta. El resto corresponde a ocupantes de automóviles, camionetas y camiones, además de ciclistas y otros usuarios de la vía pública. Además, Díaz precisó que el rango de entre 20 y 40 años concentra la mayor cantidad de víctimas fatales registradas durante este año.

Menos siniestros, pero más muertes

En lo que va de 2026 se contabilizaron 5.457 siniestros viales, incluyendo hechos con daños materiales, lesionados leves, heridos graves y fallecidos. En el período comparativo de 2025 habían sido 6.416.

La diferencia es de 959 hechos menos, lo que representa una reducción cercana al 15%. Sin embargo, la baja de la siniestralidad no se reflejó en la mortalidad: antes de terminar septiembre, San Juan ya superó las 62 víctimas fatales de todo 2025.

La estadística vuelve a colocar a los motociclistas entre los usuarios más expuestos del tránsito. A diferencia de quienes circulan dentro de un automóvil, no cuentan con una estructura que amortigüe el impacto ante una caída o una colisión. Por este motivo, Díaz señaló que los controles y las campañas preventivas mantienen especial atención sobre quienes utilizan estos vehículos.

Más motos en las calles

El fenómeno coincide con un fuerte crecimiento de los patentamientos. Solo en agosto de 2026 se registraron 1.166 motos nuevas en San Juan, frente a las 820 del mismo mes de 2025: fueron 346 unidades más, un incremento interanual del 42,2%.

El crecimiento en las ventas significa también que cada vez hay más motos incorporándose a la circulación cotidiana. Sin embargo, las estadísticas no permiten establecer por sí solas que el incremento de los patentamientos sea la causa del aumento en la proporción de motociclistas fallecidos. Lo que sí muestran es una mayor presencia de estos vehículos en las calles y, al mismo tiempo, una fuerte exposición dentro de los siniestros con consecuencias fatales.

Las infracciones que más se repiten

Entre los factores de riesgo que pueden incidir en los siniestros viales aparecen distintas irregularidades detectadas con frecuencia durante los controles. Según explicó Díaz, entre las más habituales se encuentran la falta de documentación obligatoria, el incumplimiento de elementos de seguridad, como cinturón, casco, espejos o luces reglamentarias y la presencia de alcohol en sangre.

A estas conductas se suma el uso del celular mientras se conduce, una infracción frecuente pero más difícil de detectar, ya que debe ser constatada por los efectivos en el momento.

Los casos que marcaron agosto y septiembre

La estadística tuvo su reflejo en una seguidilla de tragedias recientes. Entre el 20 de agosto y el 21 de septiembre, al menos siete motociclistas murieron en siniestros que tuvieron fuerte repercusión en San Juan:

20 de agosto: Valentín Gómez (25) murió tras perder el control de su moto en avenida Libertador, Rivadavia.

24 de agosto: Brisa Gallardo (20) falleció tras permanecer internada por un choque con una camioneta en Capital.

28 de agosto: Walter Castillo (46) murió luego de chocar su moto contra un camión en Tamberías, Calingasta.

6 de septiembre: Nahuel Andy Córdoba Quispe (23) murió en un choque entre una moto y una camioneta en el límite entre Rawson y Pocito.

9 de septiembre: Anton Axel Saavedra (27) falleció en Pocito después de perder el control de su moto e impactar contra un cordón.

19 de septiembre: Miguel Luján (23) perdió la vida tras un choque entre su motocicleta y un auto en Caucete.

21 de septiembre: Franco Emanuel Reta (39) murió en Pocito luego de chocar contra un árbol y caer a un canal.

Los hechos tuvieron mecánicas diferentes, desde caídas sin intervención de terceros hasta colisiones con otros vehículos. Sin embargo, todos confluyen en una misma problemática: las motos concentran cerca de la mitad de las muertes viales de 2026.

El desafío para San Juan ahora no pasa solamente por sostener la reducción de los siniestros, sino por conseguir que esa baja también se traduzca en menos víctimas fatales.