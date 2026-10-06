Caso Agostina Vega: hallaron una foto de una mujer maniatada en el celular del acusado

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó una nueva evidencia que podría ampliar el alcance de la causa. Durante el análisis del celular de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años, los investigadores encontraron una fotografía tomada en 2024 en la que aparece una mujer desnuda y maniatada.

La identidad de la mujer todavía es desconocida y la Justicia intenta determinar quién es, dónde fue tomada la imagen y en qué circunstancias. El hallazgo abrió una nueva línea de investigación para establecer si la fotografía está relacionada con otro posible hecho de violencia sexual.

La querella habla de seis presuntas víctimas

Fernanda Analiz, abogada que representa al padre de Agostina, aseguró que actualmente contabilizan seis presuntas víctimas que estarían vinculadas de alguna manera con Barrelier.

Entre los casos mencionó el femicidio de Agostina, un episodio investigado durante 2025, la situación relacionada con la fotografía encontrada en el teléfono y otros testimonios que llegaron recientemente a su estudio. No todos los hechos tienen el mismo grado de avance judicial.

Según la letrada, varias jóvenes se acercaron después de que el caso de Agostina tomara estado público para contar situaciones en las que aseguran haber sido víctimas del acusado.

Uno de esos testimonios corresponde a una persona que afirmó haber sufrido un abuso cuando tenía 11 años. También señaló que al menos tres de los episodios denunciados habrían ocurrido en un mismo domicilio.

El celular ya había sido secuestrado

Uno de los puntos cuestionados por la querella es que el teléfono en el que apareció la fotografía ya había estado en poder de la Justicia durante una investigación anterior.

Analiz sostuvo que el dispositivo podría haber sido peritado en 2025, pero que eso no ocurrió. En el marco de la investigación actual, el fiscal Raúl Garzón logró recuperar información que había sido eliminada del aparato y entre los archivos apareció la fotografía correspondiente a 2024.

La aparición de ese material llevó a los investigadores a intentar determinar si existe una relación entre la mujer de la imagen y alguno de los testimonios incorporados posteriormente a la causa.

Qué busca determinar ahora la Justicia

El principal interrogante es quién es la mujer que aparece en la fotografía y qué ocurrió cuando fue registrada. Por el momento, la imagen constituye un elemento bajo investigación y no permite determinar por sí sola que se haya cometido un delito contra esa persona.

En paralelo, la causa por el femicidio de Agostina ya fue elevada a juicio con seis acusados. Barrelier permanece detenido y enfrenta una acusación por el crimen de la adolescente, mientras que otros imputados están señalados por encubrimiento.

La investigación sobre el contenido del teléfono continúa y podría aportar nuevos elementos para establecer si existen otros hechos vinculados con el acusado y quiénes serían las personas involucradas.