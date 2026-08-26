En medio del dolor por el femicidio de Agostina Vega, su papá, Gabriel, compartió públicamente una carta que la adolescente le había escrito meses antes de ser asesinada. El mensaje fue realizado para su cumpleaños y quedó como uno de los recuerdos más importantes que conserva la familia.

Agostina tenía 14 años cuando fue asesinada a fines de mayo en Córdoba. La carta había sido escrita el 27 de febrero de 2025, con motivo del cumpleaños de su papá. Gabriel la mostró durante una entrevista con Eche TV, mientras hablaba sobre el avance de la investigación y su reclamo de justicia.

Antes de leer el escrito, el hombre también mostró un tatuaje que se realizó en homenaje a su hija y que lleva una frase que ambos compartían: “Te amo hasta el infinito y más allá”. Luego comenzó a leer las palabras que Agostina había escrito para él.

“Gracias por todo lo que me diste y por lo que me seguís dando a pesar de que no tengas plata”, expresó la adolescente en la carta.

El mensaje terminaba con una frase que conmovió especialmente a su familia: “Sos el mejor papá del mundo”. Para Gabriel, el escrito quedó como uno de los últimos recuerdos de la relación que mantenía con su hija antes del crimen.

La causa por el femicidio

La carta salió a la luz mientras la investigación por el femicidio de Agostina continúa con nuevas medidas judiciales. La adolescente fue asesinada el 23 de mayo de 2026 en Córdoba y Claudio Barrelier permanece señalado como principal acusado del crimen. La causa también incorporó a otras personas vinculadas al entorno del imputado.

En las últimas semanas se realizaron nuevas detenciones y pericias para intentar reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades de quienes estaban vinculados con la vivienda donde habría ocurrido el crimen.

Una de las medidas recientes fue una pericia acústica realizada durante la noche. Según la querella, el estudio buscó establecer hasta qué distancia podían escucharse desde el exterior los sonidos provenientes del interior de la casa. El resultado señalado por la parte querellante indicó que un grito emitido dentro de la vivienda podía escucharse aproximadamente a una cuadra.

El dato podría ser utilizado para contrastar los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar y que aseguraron no haber escuchado pedidos de auxilio.

El reclamo de su papá

Gabriel Vega decidió involucrarse personalmente en la investigación y continúa reclamando avances para esclarecer el crimen de su hija.

Durante la entrevista en la que mostró la carta, también dejó un mensaje sobre su decisión de continuar buscando justicia: “No voy a parar hasta que caigan todos”.

Mientras la causa continúa avanzando, la carta escrita por Agostina quedó como un recuerdo íntimo de su vínculo con su papá y como una muestra del cariño que la adolescente le expresó meses antes de su asesinato.