Caso Dani Alves: un nuevo video es crucial para su posible libertad

El pasado 20 de enero, Dani Alves fue detenido por un presunto caso de violación y aún se encuentra retenido. Además, la Fiscalía de Barcelona se negó a dejar al exjugador en libertad provisional. Eso, debido a que consideran que persiste el riesgo de fuga. Cabe recordar que, según se conoce, el hecho habría ocurrido en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre.

Claro está que la defensa de Dani Alves está tratando de recopilar toda información o prueba a favor para liberarlo lo antes posible. Sin embargo, recientemente apareció un contenido audiovisual de aproximadamente 26 horas de grabación, que fue captado por las propias cámaras de la discoteca Sutton. La filmación sería un contenido clave para el caso del brasileño.

El periodista de 'En boca de todos', Nacho Abad, fue quien tuvo acceso al video antes mencionado. Luego de revisar detenidamente las imágenes, aclaró que es un video extenso en el cual se pueden apreciar varios detalles: "Son, aproximadamente, 25 o 26 horas de grabaciones las que tiene ahora mismo la magistrada sobre la mesa, desde diferentes ángulos".

Lo que se pudo observar en el video que sería decisivo para Dani Alves

Luego, Nacho Abad continúo explicando lo que pudo visualizar del video: "Las chicas se ponen a bailar, son tres. En un determinado momento se les acerca un camarero y las invita a la zona donde está Dani Alves. Él habla con ellas, en un ambiente distendido y sin violencia. Yo observo cómo le toca el culo a la chica. Te digo que le toca el culo y su consentimiento está en su cabeza...".

"Si ella no consiente, mi reacción hubiera sido apartarle y decirle 'no me toques el culo', y yo eso no lo veo. Le toca el culo y ella le coge de la cintura a él. Voluntariamente, se va al baño unos segundos después. Sale primero Alves, después sale una de las amigas y se ve cómo chocan las manos. Ellos (Alves y la presunta víctima) no hablan y, en un determinado momento, la chica se va con su amiga fuera. Se ponen a hablar y se la ve a ella llorando. Aparecen los guardias de seguridad y, al rato, son varias las personas que están allí...", cerró.