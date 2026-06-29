Los rugbiers franceses Oscar Jégou y Hugo Auradou enfrentarán una nueva audiencia en la Justicia de Mendoza este miércoles, en el marco de la causa que los investiga por presunto abuso sexual ocurrido en julio de 2024.

El caso se originó a partir de una denuncia por un hecho que habría ocurrido en el hotel Diplomatic de la capital mendocina, luego del partido entre Francia y Los Pumas. Los jugadores habían sido detenidos en el inicio de la investigación y posteriormente sobreseídos en diciembre de ese mismo año.

En aquella instancia, la Justicia consideró que no existían elementos suficientes para sostener la acusación, en base a peritajes y pruebas incorporadas al expediente, lo que derivó en el cierre del caso en primera instancia.

Sin embargo, la resolución fue apelada por la querella, que presentó un recurso de casación solicitando la revisión del sobreseimiento. Esa presentación reactivó el expediente y derivó en la convocatoria a una audiencia que se realizará de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.

La nueva instancia judicial será clave para definir si se mantiene el criterio de sobreseimiento o si la causa continúa su curso hacia una nueva etapa procesal en el sistema judicial mendocino.

Mientras tanto, los acusados continúan con su actividad deportiva internacional junto al seleccionado francés de rugby, a la espera de la resolución de la Justicia argentina.