La investigación por el episodio ocurrido durante la madrugada del martes en un departamento del barrio porteño de Belgrano sumó este miércoles nuevos registros audiovisuales que muestran a la influencer Candela Arizaga corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador tras salir de la vivienda del exdiputado Facundo Moyano.

Las imágenes se incorporan al expediente mientras la fiscalía continúa reconstruyendo la secuencia de los hechos mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y otros registros obtenidos durante la investigación.

De acuerdo con el parte policial, la joven fue asistida poco después por personal del SAME, que la trasladó al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

En un primer momento, el informe policial indicaba que Arizaga había señalado a Moyano por una presunta agresión. A partir de esa denuncia, el exdiputado fue demorado y posteriormente quedó detenido por disposición del fiscal Julián Pistone, imputado de manera provisoria por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Sin embargo, horas más tarde la causa dio un giro luego de que la influencer declarara ante la Justicia que Moyano no la había agredido y sostuviera que lo ocurrido estuvo relacionado con el consumo de drogas.

En paralelo, el exdiputado se negó a realizarse los estudios de sangre y orina solicitados por la fiscalía en el marco de la investigación, una medida que también forma parte del expediente.

La fiscalía mantiene abiertas distintas líneas investigativas y continúa reuniendo pruebas antes de definir los próximos pasos de la causa.

Por su parte, el abogado de Arizaga, Diego Storto, adelantó que la joven ampliará su declaración una vez que esté en condiciones de hacerlo. "Vamos a contar todo lo que pasó. Ella dio una declaración escueta porque no estaba en condiciones", afirmó en diálogo con Nuestra Tarde, por TN.

El letrado explicó además que la influencer evoluciona favorablemente y que esperan que reciba el alta médica en las próximas horas.

"Está tratando de olvidar lo que vivió, pero va a continuar su vida bien. Tuvo un pico extremo que no supo manejar. Vieron a una chica que no estaba en sí, que salió corriendo, que se cayó. Eso tiene un origen y ese origen lo va a determinar la Justicia", concluyó Storto.