La causa que involucra a Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo después de que su abogado, Miguel Molina, cuestionara el testimonio de uno de los policías que declaró ante la Justicia y sostuvo que su relato no coincide con las pruebas incorporadas al expediente.

El agente señalado por la defensa es el oficial Matías Ríos, cuyo testimonio podría complicar la situación procesal del dirigente. Sin embargo, Molina aseguró que lo declarado por el policía se contrapone con otros elementos reunidos durante la investigación.

El abogado también puso bajo cuestionamiento el acta policial en la que quedaron asentados supuestos dichos de Candela Arizaga, la joven que estuvo junto a Moyano durante el episodio que dio origen a la causa.

La defensa sostiene que las pruebas respaldan a Moyano

Molina afirmó que la evidencia obtenida hasta el momento respalda la versión brindada tanto por Facundo Moyano como por Arizaga.

Para la defensa, existen diferencias entre lo que quedó registrado en el acta policial y lo que surge de las restantes pruebas incorporadas al expediente. Por ese motivo, el abogado busca restarle valor al testimonio del oficial Ríos y evitar que sea utilizado como un elemento determinante contra el dirigente.

La declaración de Arizaga es uno de los puntos que la defensa considera centrales para reconstruir qué ocurrió durante el episodio. Según Molina, su relato coincide con el de Moyano y se encuentra respaldado por otros elementos de la investigación.

Qué pasó con Facundo Moyano

Facundo Moyano había quedado detenido en el marco de una causa que se inició luego de un episodio ocurrido en un hotel y que involucró también a Candela Arizaga.

El dirigente fue posteriormente excarcelado, aunque la investigación judicial continúa y todavía deben analizarse las distintas declaraciones y pruebas incorporadas al expediente.

Ahora, el planteo de su abogado apunta a cuestionar uno de los testimonios que podrían complicar su situación y a remarcar las contradicciones que, según la defensa, existen entre esa declaración y el resto de la evidencia.

La Justicia deberá determinar qué valor le asigna al testimonio del policía y cómo encaja con las demás pruebas antes de avanzar en la definición de la situación procesal de Moyano.