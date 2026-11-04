El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este miércoles 4 de noviembre un nuevo testimonio que compromete la situación judicial del exmarino sanjuanino Carlos Guido Pérez. Una especialista de la Policía de Salta ratificó ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que los perros entrenados detectaron rastros de olor compatibles con los del niño en los dos vehículos pertenecientes al acusado y su pareja, María Victoria Caillava.

La declaración estuvo a cargo de Marilú Vásquez, subcomisaria y especialista en odorología forense, quien participó de los procedimientos realizados durante la investigación por la desaparición del pequeño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Durante su exposición, la perito explicó que los análisis realizados sobre una camioneta Ford Ranger y un automóvil Ford Ka arrojaron resultados positivos al comparar las muestras recolectadas en ambos rodados con las prendas de vestir del menor desaparecido.

La especialista sostuvo que este tipo de procedimiento cuenta con un 92% de confiabilidad, aunque aclaró que los resultados no permiten establecer en qué circunstancias se habría producido el contacto con los vehículos.

Qué revelaron las pericias en los vehículos del sanjuanino

La subcomisaria explicó que llegó a Corrientes junto con su equipo el 20 de junio de 2024, una semana después de la desaparición de Loan, para colaborar con las tareas de búsqueda e investigación.

Para llevar adelante los estudios, los especialistas recolectaron muestras de olor de prendas pertenecientes al niño y de otros cuatro menores que habían participado como testigos.

El procedimiento consistió en utilizar gasas esterilizadas para captar las partículas odoríferas presentes en las prendas y conservarlas posteriormente en recipientes especiales.

Luego, esas muestras fueron comparadas con las obtenidas en tres vehículos investigados: el Ford Ka y la Ford Ranger vinculados a Pérez y Caillava, además de un Volkswagen Voyage perteneciente a otros dos involucrados en la causa, Mónica Millapi y Daniel Ramírez.

Los resultados fueron positivos en los dos vehículos de la pareja. En el Ford Ka, los perros Kala y Dina identificaron correspondencias, mientras que en la camioneta Ford Ranger las marcaciones fueron realizadas por Kala y Arandú. En cambio, las pruebas sobre el Volkswagen Voyage arrojaron resultados negativos.

La aclaración de la perito sobre los rastros de Loan

Uno de los momentos más relevantes de la declaración se produjo cuando la especialista fue consultada sobre el alcance de los resultados y si estos permitían confirmar que Loan había estado dentro de los vehículos.

Vásquez explicó que las pruebas permitieron establecer una correspondencia entre las muestras de referencia del niño y las recolectadas en los rodados, pero no determinar cómo llegaron esos rastros hasta allí.

"Yo no le puedo decir si Loan estuvo parado, sentado, vivo, pero las pericias dicen que hay correspondencia entre el olor recolectado de los vehículos y las prendas del niño", sostuvo ante el tribunal.

La especialista también defendió la capacidad de los perros entrenados para distinguir diferentes olores humanos y descartó, desde su evaluación técnica, que las marcaciones se debieran a contaminación humana.

De esta manera, el testimonio volvió a poner bajo análisis judicial las pruebas recolectadas en los vehículos del exmarino sanjuanino y su pareja. Sin embargo, la interpretación de estos resultados y su valor probatorio deberán ser determinados por el tribunal en el marco del juicio.