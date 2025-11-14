A pesar de que el Galatasaray lidera la Superliga de Turquía con 29 puntos y se mantiene en zona de playoffs de Champions League, la reciente derrota 1-0 ante el Kocaelispor generó gran tensión dentro del club.

Esta tensión se manifestó en la reunión ordinaria de noviembre del Consejo. Allí, un miembro, Turcan Bolayır, realizó una dura crítica que apuntó específicamente contra Mauro Icardi, capitán y figura del equipo. Bolayır señaló a varios futbolistas por su bajo rendimiento, pero fue con el delantero rosarino de 32 años donde se mostró más contundente.

Según detalló el medio Hurriyet, Bolayır arremetió con fuerza, sentenciando que Icardi “No puede correr, no puede perder el exceso de peso, pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser!”.

El dirigente continuó su ataque con una analogía militar: “El futbolista es un soldado: tienes que jugar, correr, ser como una tormenta”. Bolayır concluyó que si el jugador no cumple con esos requisitos, “no puedes jugar en Galatasaray”. La crítica fue devastadora respecto a su estado físico: “Lamentablemente, su cuerpo no está apto para jugar 90 minutos. No puede jugar”.

El comentario causó incomodidad en el recinto y motivó la intervención del presidente del club, Dursun Özbek, quien pidió respeto hacia los jugadores, advirtiendo: “No hablemos así de nuestros futbolistas, nos están escuchando”.

Sin embargo, Bolayır no se retractó y respondió de manera desafiante: “Pueden escuchar. No estoy diciendo nada incorrecto ni insultando a nadie. Dicen que no dé nombres, pero ¿acaso nacieron sin nombre estos hombres?”.