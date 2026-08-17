Caso Moyano y Arizaga: "Había otra mujer y hasta el perro tomó cocaína"

La periodista Camila Dolabjian brindó información sobre la investigación que involucra a Facundo Moyano tras el incidente del cuatro de agosto. Durante su intervención en un programa televisivo, la abogada aseguró que hay gente que está mintiendo en la causa de Moyano y remarcó con firmeza que hay cosas que tengo absolutamente comprobadas.

Según el relato de la cronista, la influencer de 23 años llegó a decir, en las horas previas (en verdad, posteriores) al episodio, ya más tranquila, que efectivamente habían consumido cocaína junto al dirigente. Dolabjian también mencionó que la joven dijo que había habido otra persona, una mujer, adicional en el departamento de la zona de Belgrano durante aquella madrugada.

La descripción de los hechos incluyó detalles sobre el ambiente en la vivienda. La periodista señaló que la protagonista narró una situación en la que, presuntamente en una mesa ratona, había un espejito circular en donde estaba colocado el polvo, la cocaína. En ese contexto, añadió que la chica dijo que su perro Mafia, el que vimos correr (junto a Arizaga), el que casi lo choca un bondi, chupó ese espejito con la cocaína, lo que habría generado un momento de nerviosismo por la salud del animal.

Finalmente, se refirió a la rectificación de los dichos originales de la joven involucrada. Dolabjian concluyó que por supuesto, la versión de Candela cambió muy rápidamente. Esto ya lo saben: pasó de contar todo esto a decir que no había pasado nada y que Facundo Moyano no había consumido nada.