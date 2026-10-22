La investigación por la desaparición de Nanci Estela Godoy, una docente rural de 52 años que fue vista por última vez el 7 de octubre en la zona de Esquina, Corrientes, tuvo un nuevo avance este miércoles con la detención de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí. El hombre quedó señalado como el principal sospechoso del presunto femicidio, mientras los investigadores continúan con los operativos para encontrar a la mujer.

Junto con Zarza también fue detenido un trabajador rural de apellido Sandoval. Con estos dos arrestos, ya son cinco las personas que permanecen detenidas en el marco de la causa. Sin embargo, el cuerpo de Godoy todavía no fue encontrado y la investigación busca reconstruir qué ocurrió durante los días previos a su desaparición.

Las sospechas sobre el capataz

Zarza trabajaba en la estancia donde funciona la Escuela Rural N° 626, en el paraje El Malezal, establecimiento en el que Godoy se desempeñaba como directora suplente. Según testimonios incorporados a la investigación, el hombre habría estado en un puesto conocido como “tapera”, ubicado a unos 150 metros de la escuela, durante las horas previas a la desaparición.

Los testigos indicaron que el capataz solía pasar la noche en ese lugar. Esos relatos forman parte de los elementos que analiza la Fiscalía para establecer si tuvo participación en los hechos. Las sospechas todavía deben ser corroboradas en el marco del proceso judicial.

Cinco detenidos y una búsqueda que continúa

Antes de los últimos arrestos, ya estaban detenidos Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural, y la pareja integrada por Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas. La mujer está imputada por presunto encubrimiento agravado, mientras que los investigadores analizan las contradicciones detectadas en las declaraciones de distintas personas vinculadas con los últimos movimientos de la docente.

Leguizamón le prestaba un caballo a Godoy para que pudiera trasladarse hasta la escuela, ubicada en una zona rural de difícil acceso. La docente debía recorrer un largo trayecto para llegar al establecimiento, al que asistían diez alumnos, hijos de trabajadores rurales.

La última comunicación de la docente

La familia de Godoy perdió contacto con ella el 7 de octubre. La última comunicación conocida fue un mensaje de voz enviado por WhatsApp, cuya autenticidad también fue objeto de investigación. Los investigadores buscaban determinar si la mujer había llegado efectivamente a la escuela y reconstruir sus movimientos en los días previos.

La Fiscalía continúa con las medidas para reunir pruebas, esclarecer la desaparición y establecer las responsabilidades de cada uno de los detenidos. Por el momento, la principal hipótesis apunta a un femicidio, aunque la búsqueda de la docente sigue abierta y su cuerpo no ha sido localizado.