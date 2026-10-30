La investigación por el femicidio de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en Corrientes, sumó un dato clave para esclarecer el crimen. Joaquín Leguizamón, hermano de una de las cinco personas detenidas, fue quien reveló a los investigadores el lugar donde se encontraba el cuerpo de la víctima, hallado el miércoles 28 de octubre después de varias semanas de búsqueda.

Según informaron, el hombre es hermano de Rosa Leguizamón, quien permanece detenida e imputada por homicidio simple. Su declaración permitió que los efectivos policiales llegaran hasta una zona rural de difícil acceso, donde encontraron los restos de la docente junto con algunas de sus pertenencias, entre ellas una cartera, una campera, unas botas y un teléfono celular.

Además de señalar el lugar del hallazgo, Joaquín habría aportado información sobre las circunstancias del asesinato. De acuerdo con los datos conocidos, mencionó que Godoy habría sido víctima de un ataque grupal, una hipótesis que ahora forma parte de las líneas de investigación de la Justicia.

Uno de los aspectos que todavía intentan determinar los peritos es si el cuerpo permaneció desde el principio en el sitio donde fue encontrado o si fue trasladado posteriormente. Las primeras observaciones sobre los objetos recuperados generan dudas acerca de si estuvieron allí durante todo el tiempo que duró la búsqueda.

El papel de los detenidos y un testimonio clave

Rosa Leguizamón es una de las principales personas investigadas por su presunta participación en el crimen. Según la reconstrucción judicial, habría sido la última persona que vio con vida a la docente y los investigadores sospechan que pudo haber actuado como facilitadora del ataque.

Por su parte, Nahuel Rojas, pareja de Rosa, aparece entre los principales acusados. La causa cuenta con cinco detenidos y la Justicia busca establecer el grado de responsabilidad que habría tenido cada uno.

En paralelo, este viernes 30 de octubre declaró en Cámara Gesell el hijo de Rosa Leguizamón, un adolescente de 13 años. Su testimonio es considerado relevante porque los investigadores sospechan que pudo haber estado presente durante el ataque.

La declaración del menor podría aportar elementos para reconstruir la secuencia de los hechos, identificar a quienes participaron y determinar las circunstancias en las que se produjo el asesinato.

Qué reveló la autopsia de Nancy Godoy

El jueves 29 de octubre se conocieron los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la docente. El informe forense estableció que la víctima sufrió una muerte extremadamente violenta y presentó múltiples lesiones y mutilaciones.

El cuerpo fue localizado semisumergido en un bañado de una zona de monte, a unos 15 kilómetros de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba como docente suplente.

Mientras avanza la investigación, los fiscales intentan reconstruir los últimos movimientos de la mujer, establecer cómo ocurrió el ataque y determinar si existió alguna maniobra para ocultar el cuerpo o alterar la escena del crimen.

La información aportada por Joaquín Leguizamón y las nuevas declaraciones representan elementos importantes para avanzar en el esclarecimiento del asesinato que conmocionó a Corrientes.