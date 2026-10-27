La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años buscada desde principios de octubre en Corrientes, sumó un nuevo hallazgo. Durante un operativo policial, los investigadores encontraron prendas de vestir quemadas en la vivienda de uno de los principales sospechosos y ordenaron realizar estudios de ADN para establecer si pertenecían a la mujer.

El procedimiento se desarrolló en una construcción rural donde residía Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí e imputado en la causa que investiga el presunto femicidio de la docente. El inmueble está ubicado a unos 150 metros de la Escuela Rural N.º 626, en el paraje El Malezal, donde Godoy se desempeñaba como directora.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación a la agencia Noticias Argentinas, los efectivos secuestraron varias prendas que presentaban daños por el fuego. Sin embargo, todavía no pudieron determinar si fueron quemadas por completo o parcialmente.

Los elementos serán sometidos a pericias de ADN para establecer su procedencia y determinar si existe alguna vinculación con la desaparición de Godoy. Hasta el momento, no hay confirmación de que la ropa perteneciera a la docente.

Cinco imputados y nuevas pruebas en la investigación

En paralelo al hallazgo, la Justicia de Corrientes avanzó con las medidas judiciales contra los sospechosos. El Juzgado de Garantías de Esquina dispuso la prisión preventiva de Zarza y de otros tres imputados, en el marco de una investigación que mantiene abierta la hipótesis de un femicidio.

Entre los acusados se encuentra Felipe Dionisio Sandoval, señalado como presunto coautor material del crimen. También permanecen detenidos Nahuel Rojas, investigado por su presunta participación en el hecho, y Rosa Leguizamón, imputada por homicidio simple.

Por otra parte, Ezequiel Bordón enfrenta una acusación por falso testimonio, ante la sospecha de que habría proporcionado información falsa durante la investigación.

Los fiscales analizan las contradicciones detectadas entre las declaraciones de los involucrados, además del contenido de los teléfonos celulares secuestrados y otros elementos incorporados al expediente.

Mientras tanto, la búsqueda de Nancy Godoy continúa en los campos y montes del paraje El Malezal, donde fue vista por última vez a comienzos de octubre. Los operativos cuentan con la participación de efectivos especializados, perros rastreadores, drones y personal de Investigación Criminal.

La Justicia busca determinar qué ocurrió con la docente y si las prendas encontradas en la vivienda del capataz pueden aportar información para esclarecer su desaparición.