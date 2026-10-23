La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente rural de Corrientes de la que no se tienen noticias desde el 7 de octubre, registró un avance judicial este viernes 23. La Justicia imputó a cuatro personas por su presunta participación en el crimen de la mujer, mientras continúa la búsqueda y se realizan nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido.

Los acusados son Ireneo Zarza, Nahuel Rojas, un hombre de apellido Sandoval y Rosa Leguizamón. Los tres primeros fueron imputados como coautores de femicidio, mientras que la mujer enfrenta una acusación por homicidio simple. Todos permanecen detenidos en el marco de la causa que se investiga en el departamento correntino de Esquina.

Además, durante una audiencia realizada este viernes, el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso que Rojas y Leguizamón continúen bajo prisión preventiva hasta la realización del juicio. La medida fue solicitada por los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, con el acompañamiento de los representantes legales de la familia de la docente.

Las sospechas sobre los cuatro imputados

Uno de los principales investigados es Ireneo Zarza, quien trabajaba como capataz en la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que Godoy daba clases. Su detención se produjo el miércoles por la noche, después de que distintos testimonios lo ubicaran en un puesto rural cercano al establecimiento educativo durante las horas previas a la desaparición.

En el mismo procedimiento fue detenido Sandoval, otro trabajador vinculado al lugar. Si bien la Fiscalía lo considera presunto partícipe del femicidio, todavía no trascendieron precisiones sobre el papel que habría desempeñado.

Por otra parte, Rosa Leguizamón quedó bajo sospecha luego de que los investigadores detectaran contradicciones en sus declaraciones. La mujer habría brindado información falsa sobre los movimientos de personas en la estancia y sobre un viaje que tenía previsto realizar.

Durante un allanamiento en su vivienda, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a Godoy. Los elementos quedaron incorporados a la investigación y deben ser reconocidos por los familiares de la docente.

Leguizamón había sido detenida junto a su pareja, Nahuel Rojas, quien también fue imputado como presunto coautor del femicidio.

Buscan nuevas pistas en tres pozos de agua

En paralelo con las actuaciones judiciales, los investigadores avanzan con una inspección de tres antiguos pozos de agua ubicados en las inmediaciones de la escuela rural.

El procedimiento requiere la intervención de personal especializado debido al deterioro de las estructuras y al riesgo de derrumbe. Los investigadores buscan establecer si en esos lugares existen elementos que permitan reconstruir lo ocurrido con la docente.

La causa también tiene un quinto detenido, identificado como Ernesto Ezequiel Bordón, quien fue imputado por falso testimonio. En su domicilio se secuestraron cuatro cuchillos y distintas prendas con manchas rojizas que serán sometidas a peritajes para determinar su origen.

La defensa de Bordón cuestionó las declaraciones atribuidas a su cliente y sostuvo que habría recibido presiones durante su detención.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades individuales de los acusados y establecer qué ocurrió con Nancy Godoy, cuyo paradero sigue sin conocerse.