La investigación por el crimen de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que fue encontrada muerta en Corrientes después de permanecer desaparecida durante tres semanas, sumó un dato estremecedor. Este jueves 29 de octubre se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, que confirmaron que la mujer fue asesinada con extrema violencia, recibió múltiples heridas de arma blanca y sufrió mutilaciones.

El estudio, realizado por especialistas del Instituto Médico Forense de Corrientes, determinó que la víctima presentaba lesiones punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro, cuello, abdomen, brazos y piernas. Algunas de las heridas fueron provocadas cuando todavía estaba con vida.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la presencia de lesiones defensivas en uno de sus antebrazos, compatibles con un intento de protegerse de los ataques. Además, los peritos constataron que la docente tenía la mano izquierda amputada y otras mutilaciones.

Por las características y la cantidad de heridas, los investigadores consideran que podrían haberse utilizado varias armas durante el ataque. Sin embargo, todavía no lograron establecer cuántas fueron ni sus características.

Otra de las incógnitas que permanece abierta es si la víctima sufrió una agresión sexual. El avanzado estado de descomposición del cuerpo impidió obtener una conclusión durante la autopsia inicial, por lo que se realizarán estudios complementarios para intentar detectar material genético que permita identificar a los responsables.

Los especialistas tampoco pudieron determinar con precisión la fecha de la muerte. Por este motivo, solicitaron la colaboración de expertos de Córdoba para realizar estudios entomológicos que permitan establecer cuándo ocurrió el asesinato.

El hallazgo del cuerpo y el dolor de la familia

Nancy Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre. Ocho días después, sus hijos denunciaron su desaparición y comenzó una intensa búsqueda en distintos sectores rurales de la localidad correntina de Esquina.

Finalmente, el miércoles 28 de octubre, efectivos policiales encontraron su cuerpo en un antiguo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde trabajaba como directora suplente.

Los restos estaban en avanzado estado de descomposición y parcialmente sumergidos. A pocos metros, los investigadores encontraron un bolso azul con pertenencias personales de la docente, incluido su teléfono celular.

Antes de que los resultados de la autopsia fueran difundidos públicamente, los familiares de Godoy fueron convocados a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina.

Sus tres hijos, Sebastián, Adán y José, asistieron acompañados por su cuñada Alejandra y el abogado Sergio Briend. Durante una videoconferencia, recibieron las explicaciones del decano del Instituto Médico Forense, José Luis Gálvez, y de los fiscales que intervienen en la causa.

Cinco detenidos por el crimen

La investigación está encabezada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes trabajan sobre la hipótesis de un femicidio.

Hasta el momento hay cinco personas detenidas con prisión preventiva. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio.

También permanece detenida Rosa Leguizamón, quien alojaba a la docente durante sus jornadas de trabajo y está acusada como coautora de homicidio simple. Por su parte, el peón rural Ernesto Ezequiel Bordón fue imputado por falso testimonio.

El asesinato generó una profunda conmoción en Corrientes. Vecinos, familiares y compañeros de la docente participaron de movilizaciones para reclamar justicia, mientras que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para este jueves 29 de octubre.

La Justicia continúa con las pericias para reconstruir las últimas horas de vida de Nancy Godoy y determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados.