Caso Sasha Flores: la abogada defensora explicó por qué el conductor no se presentó en una audiencia clave

Cristian Aníbal Muñoz, el automovilista ebrio que atropelló y mató a una joven en Rawson, justificó mediante su abogada defensora su ausencia ante el juez del jueves pasado, cuando tenía que estar en la audiencia llamada “control de acusación” en Tribunales. El magistrado Diego Sanz lo declaró en rebeldía por no asistir y ordenó su captura. DIARIO HUARPE habló con la abogada particular del imputado por homicidio culposo. Filomena Noriega señaló el motivo por el que su cliente no asistió a la etapa del proceso donde se podía haber pedido la elevación a juicio de la causa por la muerte de Sasha Flores de 22 años.

La letrada explicó que Muñoz informó ante la Oficina Judicial Penal de San Juan que había cambiado de domicilio y número de teléfono y que esta entidad no tomó esos nuevos datos para mandar la notificación de audiencia. Por eso el hombre nunca llegó al acto procesal de la semana pasada y causó enojo en la Justicia y en la familia de la víctima, que incluso, asistió a protestar en la puerta de Tribunales.

Muñoz vivía antes en Capital, y ahora, se trasladó al departamento Jáchal, según explicó Noriega. Por tal motivo, la letrada pedirá ahora al doctor Sanz que revoque el pedido de captura y llame nuevamente a audiencia. El automovilista imputado ahora se encuentra, en libertad, en el departamento del norte a la espera de ser llamado correctamente por la Justicia.

La noche del 22 de noviembre del 2021, Cristian Aníbal Muñoz de 40 años, mientras guiaba un Volkswagen Gol, cruzó la intersección de calles Vidart y Justo Castro, giró en U y atropelló a una motocicleta Honda Titán 150 cc dos personas a bordo.

Sasha Flores, que iba de acompañante de Gabriel Aballay, su novio, se llevó la peor parte porque el vehículo impactó su cabeza. Si bien fue trasladada urgencia hasta el Hospital Guillermo Rawson, falleció a la 1.40 de la madrugada.

El dosaje hecho a Muñoz agravó aún más su situación. La prueba arrojó 1,98 gramos de alcohol en sangre. Por tal motivo, el hombre terminó imputado por el delito de homicidio agravado, pero bajo libertad condicional, situación que concluyó revocada el jueves tras el faltazo, ahora justificado por la defensa.